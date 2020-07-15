ما هي متلازمة ما بعد كورونا؟ .. المصل واللقاح يرد

قال الدكتور أمجد الحداد، رئيس قسم الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح، إن فيروس كورونا هو فيروس مناعي، لذلك مناعة الإنسان هي رد الفعل أمام هذا الفيروس ويتم القضاء عليه خلال الجهاز التنفسي ويتم حالة من الفعل ورد الفعل والتي يطلق عليها "العاصفة المناعية" ويتم التغلب على الفيروس ولكن في تلك الفترة يحدث الكثير من الخسائر في جسم الإنسان المصاب بكورونا.





وتابع أمجد الحداد، خلال حواره فى برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على التلفزيون المصري، أن تم ملاحظة أن بعض من الحالات التي أصيبت بكورونا ويتم شفاؤها تعاني من أعراض مختلفة وتختلف من متعافي لآخر وهي التي أطلق عليها الباحثون والعلماء "متلازمة ما بعد كورونا".





وأوضح أن تلك الأعراض التي تظهر على المتعافي لمتلازمة ما بعد كورونا في الأغلب على الجهاز التنفسي نتيجة لجلاطات بسيطة، لذلك يجب أن يستمر المتعافون في تناول مذيبات الجلطات لفترة طويلة للتأكد من إزالة أي جلطات في الجسم.





وأشار إلى أن تلك الأعراض لمتلازمة ما بعد كورونا تستمر من يومين إلى شهرين ولكن ليس أكثر، وأن من الطبيعي أن يشعر المتعافي من مضاعفات سواء بالإرهاق أو زيادة التعرق، معقبًا: "أي مرض بيهد الجسم"، وأن هناك أعراض أخرى تختلف من متعافي لآخر.