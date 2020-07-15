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أخبار العالم

نموت جوعًا.. اشتعال المظاهرات والاحتجاجات بـ 6 مدن إيرانية.. فيديو وصور

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 12:56 م
اشتعال المظاهرات
اشتعال المظاهرات والاحتجاجات بـ 6 مدن إيرانية
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سمر صالح
نشرت وسائل الإعلام الإيرانية اليوم الأربعاء تفاصيل تصاعد المظاهرات والاحتجاجات فى 6 مدن إيرانية تحت شعار نموت جوعًا.
      
وخرجت المظاهرات من 6 مدن إيرانية من بينها طهران، احتجاجًا من المتقاعدون على سوء الأوضاع المعيشية والاقتصادية وللمطالبة بزيادة رواتبهم.

وقالت قناة "در تي في" الإيرانية المعارضة أن "الاحتجاجات اندلعت بالتزامن في العاصمة طهران ومحافظة أصفهان ومدينتي مشهد وتبريز وبجنورد والأهواز  أمام مبنى منظمة الضمان الاجتماعي في كل مدينة للمطالبة بتحقيق مطالبهم".

وطالب المتظاهرون البرلمان الإيراني بالتدخل لمساعدتهم وإنصافهم في ظل سوء الأوضاع الاقتصادية، فيما هتف آخرون "نموت جوعًا".
 
وحمل الاتحاد الوطني للمتقاعدين الإيرانيين، الحكومة وإدارة الضمان الاجتماعي مسؤولية التبعات الخطيرة للتجمعات التي يقوم بها المتقاعدون في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقال الاتحاد في بيان له "نضع هنا مسؤولية عواقب التجمع الخطير للمتقاعدين في الشوارع المصابة على عاتق حكومة الرئيس حسن روحاني".

وأضاف البيان "منذ عدة أشهر وحتى الآن، كان المتقاعدون يحثون مديري مراكز التقاعد والمعاشات على السعي لتحقيق زيادات كافية في الرواتب والمعاشات وتنفيذ قانون مطابقة المتقاعدين مع الموظفين، ولكن، لأنهم لم يحققوا نتائج مرضية بعد، يتظاهر المتقاعدون لتحقيق مطالبهم بمسيرة احتجاج سلمية".

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