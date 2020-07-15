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سيارات

الحسنة السودة.. أبرز إيفهات سيارة أحمد حلمي في ظرف طارق

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 04:03 م
الحسنة السودة» ..أبرز
الحسنة السودة» ..أبرز إيفهات سيارة أحمد حلمي في ظرف طارق
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منة الله عبد الحميد
يعد الفنان أحمد حلمي من أبرز نجوم الكوميديان في الوطن العربي، لأن أفلامه تحترم عقلية المشاهد وتضيف حالة من البهجة والسعادة لعدم تكلفه واتسامه بالبساطة التي انعكست في إيفهاته وشخصيته وطريقه اختياره لأدواره بعناية وأبرز أفلامه هو ظرف طارق. 

الفيلم الذي صورت معظم مشاهده داخل سيارة ميبني كوبر سوداء أطلق عليها حلمي طوال الفيلم "الحسنة السوداء" و "هركنها فوق الشجرة" و"لما بسوق وانا حافي بوصل أسرع"، مجموعة من الإيفهات انفردت بها تلك السيارة التي خطفت الأنظار حينها وأصبحت أشهر من نار على علم وقتذاك. 
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StriveME - سيارات أحمد حلمي برنس الكوميديا
وتعددت الروايات والاقاويل حول تلك " الحسنة السوداء" سيارة ميني كوبر بأنها من ممتلكات الفنان أحمد حلمي التي لا يُفرط فيها دائمًا ومازالت معه حتى الآن بعد مشاركته بها في فيلم ظرف طارق. 

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يذكر أن الفنان الكوميدي  أحمد حلمي ينتلك عددًا من السيارات الحديثة والقديمة فكانت أولى السيارات التي قد قادها فيات 128، وبعدها قاد سيارة مرسيدس بنز.
فيلم ظرف طارق 2006 اون لاين كامل HD أحمد حلمي - يوتيوب الدريشة

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