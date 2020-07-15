AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

ماذا يحدث للجسم عند تناول الليمون بالنعناع؟

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 06:32 م
الليمون بالنعناع
الليمون بالنعناع
Advertisements
هاجر هانئ
الليمون من العصائر الباردة و  الطبيعية التى أعتاد الكثير من الأشخاص على تناولها بعد إضافة النعناع الطازج، فيعتبر عصير الليمون بالنعناع من المشروبات الطازجة و المنعشة التى يحرص الأشخاص على تناولها فى فصل الصيف لأنها تمد الجسم بما يحتاجه من عناصر غذائية.

كشفت الدكتورة د جيهان الدمرداش، أخصائيه تغذيه علاجيه و سمنه و نحافه، عن أبرز الفوائد الصحية التى يكتسبها الجسم عند تناول الليمون بالنعناع، وتتمثل فى ..

اقرأ إيضا..

-تعزيز  جهاز المناعة
- يعمل علي تحسين عملية الهضم
- يمد الجسم بالطاقة
- يساعد علي انقاص الوزن
- يعمل كمضاد للالتهابات
- يحمي الجسم من الجفاف
- يعمل كمطهر للجسم من السموم و الفضلات
- مهم لصحة الجلد و يعيد حيويته و شبابه
- يقلل من المخاط والبلغم و الكحة
- يحتوي على نسبة معتدلة من فيتامين C
- يقي من الرشح و الزكام ونزلات البرد
- يقلل من تشنجات القولون و غازات المعدة
- ينشط الأوعية الدموية

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ماذا يحدث للجسم عند تناول عصير الدوم؟

سهل وسريع.. علاج منزلي للزكام بدون أدوية

بدون كيماويات.. علاج منزلي للزكام الحاد

مع ارتفاع الحرارة.. حيل لترطيب الجسم في المنزل

تعزيز جهاز المناعة أبرزها.. 10 فوائد للجسم من تناول البرقوق

ترشيحاتنا

شقيق ياسمين عبد العزيز يعلن زواجه رسميا

السودان: تراجع مستويات النيل بنحو 90 مليون متر مكعب

الخارجية تتولي الأمر..أول تعليق من وزارة الري بعد قرار إثيوبيا بدء ملء سد النهضة

صفقة تبادلية.. خبير لوائح يدين الكاف في إعطاء لقب نادي القرن للنادي الأهلي

كل ما هينتشر هيضعف.. المصل واللقاح تكشف مفاجآة غير متوقعة عن كورونا

بعض الدروس تكون قاسية.. جوهرة عن سبب عدم ارتباطها: لا أثق في الرجال

AdvertisementS

الخارجية تتولي الأمر..أول تعليق من وزارة الري بعد قرار إثيوبيا بدء ملء سد النهضة

أول رد سوداني على إثيوبيا بعد الإعلان عن بدء ملء سد النهضة

رئيس الحكومة التونسية يعلن استقالته من منصبه

الرجل الأخضر يقتحم مدينة الإنتاج الإعلامي بسلاح أبيض ومصرعه في مطاردة مع الشرطة

بعد الانتقال لـ العاصمة الإدارية..السيسي يطالب بـ صياغة إطار شامل لاستغلال الاصول والمباني الحكومية الحالية بالقاهرة

صور الأقمار الصناعية تكشف تورم خزان "النهضة" .. الحقيقة الكاملة لبدء إثيوبيا ملء السد وتراجع مستوى مياه النيل

التاريخ لا يكذب .. هل تكرر مصر الدرس القاسي للنظام التركي عندما كانت على أبواب أسطنبول.. الخط الأحمر في ليبيا والتحذير الأخير من القاهرة

ارتفاع جنوني فى أسعار الذهب| اعرف السبب

شاهد.. أول صور لملء سد النهضة الإثيوبي

العربية: مصر تنسق مع السودان للرد على إثيوبيا..والقاهرة تتجه لـ مجلس الأمن

تراجع .. وزير الري الإثيوبي ينفي بدء ملء خزان سد النهضة

كيلو الأمهات بـ 18 جنيها.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الأربعاء ١٥-٧-٢٠٢٠

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث للجسم عند تناول الليمون بالنعناع؟

عقب يوم من الكارثة.. شاهد| آثار حريق انفجار خط المازوت بطريق مصر الإسماعيلية

شاهد.. لحظة اعتداء عميل على موظف بمطعم وجبات سريعة شهير بسبب كمامة