ماذا يحدث للجسم عند تناول الليمون بالنعناع؟

الليمون من العصائر الباردة و الطبيعية التى أعتاد الكثير من الأشخاص على تناولها بعد إضافة النعناع الطازج، فيعتبر عصير الليمون بالنعناع من المشروبات الطازجة و المنعشة التى يحرص الأشخاص على تناولها فى فصل الصيف لأنها تمد الجسم بما يحتاجه من عناصر غذائية.





كشفت الدكتورة د جيهان الدمرداش، أخصائيه تغذيه علاجيه و سمنه و نحافه، عن أبرز الفوائد الصحية التى يكتسبها الجسم عند تناول الليمون بالنعناع، وتتمثل فى ..





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