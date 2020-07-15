ماذا يحدث للجسم عند تناول الليمون بالنعناع؟

الليمون من العصائر الباردة و الطبيعية التى أعتاد الكثير من الأشخاص على تناولها بعد إضافة النعناع الطازج، فيعتبر عصير الليمون بالنعناع من المشروبات الطازجة و المنعشة التى يحرص الأشخاص على تناولها فى فصل الصيف لأنها تمد الجسم بما يحتاجه من عناصر غذائية.
كشفت الدكتورة د جيهان الدمرداش، أخصائيه تغذيه علاجيه و سمنه و نحافه، عن أبرز الفوائد الصحية التى يكتسبها الجسم عند تناول الليمون بالنعناع، وتتمثل فى ..
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