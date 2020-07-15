AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

نساء تحت الجائحة.. مايا مرسي تشيد بمبادرة مهرجان أسوان لتوثيق حالة المرأة المصرية أثناء فترة انتشار كورونا

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 03:12 م
صدى البلد
Advertisements
أمل مجدى
أشاد المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسى وجميع عضواته وأعضائه بما أعلنته إدارة مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة عن البدء في توثيق حالة المرأة المصرية أثناء فترة انتشار فيروس كورونا المستجد، من خلال مشروع يحمل عنوان "نساء تحت الجائحة" يتضمن شهادات مصورة لنساء من مختلف المحافظات، ومن خلفيات اجتماعية وثقافية مختلفة، حول تفاصيل حياتهن اليومية وما لقيته المرأة بشكل خاص من معاناة في ظل إنتشار فيروس كورونا المستجد.

وعبرت الدكتورة مايا مرسى عن بالغ سعادتها بتوثيق إدارة مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة لحالة المرأة المصرية أثناء فترة انتشار فيروس  كورونا المستجد، من خلال مشروع يحمل عنوان "نساء تحت الجائحة" والذي يترجم دور الفن الهادف والمنشود من قضايا مجتمعه وبالأخص قضايا المرأة.


وأشارت إلى أن التأثيرات الاجتماعية لوباء كورونا المستجد على المرأة كانت ولاتزال كبيرة جدآ سواء كانت داخل المنزل أو من خلال عملها، موجهة التحية والتقدير للمجهود العظيم لإدارة مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة فى توثيق صور من معاناة المرأة أثناء انتشار هذه الجائحة لنتمكن من رصد عدد من التحديات التى واجتها السيدات من خلال أعمال درامية وسينمائية.

كما تتقدم الدكتورة مايا مرسي بخالص الشكر والتقدير والإمتنان إلى السفيرة  مرفت تلاوي رئيسة مجلس أمناء مهرجان أسوان الدولى لسينما المرأة فى لإسهاماتها الكبيرة في مجال النهوض بقضايا المرأة على المستويين المحلي والدولي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

نساء تحت الجائحة.. مهرجان أسوان يوثق معاناة المرأة مع فيروس كورونا

ترشيحاتنا

كوب واحد به الفائدة.. مشروبات تقوي المناعة لا غنى عنها

بعد الخيانة وتصدر التريند.. أجمل 10 صور رومانسية لـ ويل سميث وزوجته

عربون محبة.. فنانون يهدون زوجاتهم سيارات كهدية لكسب رضائهن

شوبير: رمضان صبحي سيصبح الأغلى في تاريخ الأهلي

بعد خيانة زوجته.. كل ما تريد معرفته عن علاقة ويل سميث وأنجلينا جولي..صور

كل ما هينتشر هيضعف.. المصل واللقاح تكشف مفاجآة غير متوقعة عن كورونا

AdvertisementS

الرجل الأخضر يقتحم مدينة الإنتاج الإعلامي بسلاح أبيض ومصرعه في مطاردة مع الشرطة

إعلان جدول مباريات كأس العالم 2022 .. منتخب قطر يفتتح البطولة في استاد البيت

استدعاء وزير التربية والتعليم بالبرلمان عقب انتهاء امتحانات الثانوية العامة

التاريخ لا يكذب .. هل تكرر مصر الدرس القاسي للنظام التركي عندما كانت على أبواب أسطنبول.. الخط الأحمر في ليبيا والتحذير الأخير من القاهرة

ارتفاع جنوني فى أسعار الذهب| اعرف السبب

الأشعة المقطعية تكشف حقيقة مومياء المرأة الصارخة.. اعرف القصة

شيال كفيف أثار إعجاب السوشيال ميديا.. الحكومة تعد بتوفير دخل شهري لعم أيمن..فيديو

روان حسين تعلن طلاقها وإصابتها بورم بسبب خيانة زوجها مع فتيات ليل

كيلو الأمهات بـ 18 جنيها.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الأربعاء ١٥-٧-٢٠٢٠

3 أيام إضافية لقبول قراءات عدادات الغاز..هذه قصة البترول لمواجهة كورونا

فى حضور بسمة وهبة.. أم الطفل الغريق بشاطئ النخيل تفقد الوعي بعد سماع الحقيقة من محافظ إسكندرية.. شاهد

منظومة شكاوى الوزراء تستجيب لطلب إجراء جراحة تجميلية لطفل عمره 10 أعوام

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد خيانة زوجته.. كل ما تريد معرفته عن علاقة ويل سميث وأنجلينا جولي..صور

يحرق 300 سعر حراري في نصف ساعة.. 10 فوائد لتمرين نط الحبل

بروس ويليس يقضى فترة الحجر المنزلي مع طليقته ديمي مور وأبنائهما.. صور