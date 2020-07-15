نساء تحت الجائحة.. مايا مرسي تشيد بمبادرة مهرجان أسوان لتوثيق حالة المرأة المصرية أثناء فترة انتشار كورونا

أشاد المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسى وجميع عضواته وأعضائه بما أعلنته إدارة مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة عن البدء في توثيق حالة المرأة المصرية أثناء فترة انتشار فيروس كورونا المستجد، من خلال مشروع يحمل عنوان "نساء تحت الجائحة" يتضمن شهادات مصورة لنساء من مختلف المحافظات، ومن خلفيات اجتماعية وثقافية مختلفة، حول تفاصيل حياتهن اليومية وما لقيته المرأة بشكل خاص من معاناة في ظل إنتشار فيروس كورونا المستجد.





وعبرت الدكتورة مايا مرسى عن بالغ سعادتها بتوثيق إدارة مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة لحالة المرأة المصرية أثناء فترة انتشار فيروس كورونا المستجد، من خلال مشروع يحمل عنوان "نساء تحت الجائحة" والذي يترجم دور الفن الهادف والمنشود من قضايا مجتمعه وبالأخص قضايا المرأة.









وأشارت إلى أن التأثيرات الاجتماعية لوباء كورونا المستجد على المرأة كانت ولاتزال كبيرة جدآ سواء كانت داخل المنزل أو من خلال عملها، موجهة التحية والتقدير للمجهود العظيم لإدارة مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة فى توثيق صور من معاناة المرأة أثناء انتشار هذه الجائحة لنتمكن من رصد عدد من التحديات التى واجتها السيدات من خلال أعمال درامية وسينمائية.



