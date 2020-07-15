نساء تحت الجائحة.. مايا مرسي تشيد بمبادرة مهرجان أسوان لتوثيق حالة المرأة المصرية أثناء فترة انتشار كورونا

أشاد المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسى وجميع عضواته وأعضائه بما أعلنته إدارة مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة عن البدء في توثيق حالة المرأة المصرية أثناء فترة انتشار فيروس كورونا المستجد، من خلال مشروع يحمل عنوان "نساء تحت الجائحة" يتضمن شهادات مصورة لنساء من مختلف المحافظات، ومن خلفيات اجتماعية وثقافية مختلفة، حول تفاصيل حياتهن اليومية وما لقيته المرأة بشكل خاص من معاناة في ظل إنتشار فيروس كورونا المستجد.
وعبرت الدكتورة مايا مرسى عن بالغ سعادتها بتوثيق إدارة مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة لحالة المرأة المصرية أثناء فترة انتشار فيروس كورونا المستجد، من خلال مشروع يحمل عنوان "نساء تحت الجائحة" والذي يترجم دور الفن الهادف والمنشود من قضايا مجتمعه وبالأخص قضايا المرأة.
وأشارت إلى أن التأثيرات الاجتماعية لوباء كورونا المستجد على المرأة كانت ولاتزال كبيرة جدآ سواء كانت داخل المنزل أو من خلال عملها، موجهة التحية والتقدير للمجهود العظيم لإدارة مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة فى توثيق صور من معاناة المرأة أثناء انتشار هذه الجائحة لنتمكن من رصد عدد من التحديات التى واجتها السيدات من خلال أعمال درامية وسينمائية.
كما تتقدم الدكتورة مايا مرسي بخالص الشكر والتقدير والإمتنان إلى السفيرة مرفت تلاوي رئيسة مجلس أمناء مهرجان أسوان الدولى لسينما المرأة فى لإسهاماتها الكبيرة في مجال النهوض بقضايا المرأة على المستويين المحلي والدولي.