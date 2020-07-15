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محافظات

مصرح بها.. زراعة الفيوم تستعد لفتح منافذ لبيع المبيدات بجميع المراكز

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 03:19 م
صدى البلد
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الفيوم - نبيل أبو السعود
شدد الدكتور ربيع مصطفي وكيل وزارة الزراعه بالفيوم علي فتح منافذ بيع المبيدات والأسمدة المصرح بها من قبل وزارة الزراعة بجميع مراكز المحافظة  تنفيذا لتعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم بفتح منافذ للمبيدات معتمدة من وزارة الزراعة  ، وذلك في خطوة مهمة للقضاء على سوق المبيدات مجهولة المصدر.

وأكد وكيل الزراعة على تنظيم  حملات تفتيشية دورية من لجنة مبيدات الآفات من جهاز المكافحه بالمديرية بالتعاون بين الأجهزة الأمنية وشرطة المسطحات والبيئة وإدارة حماية المستهلك ومفتشى التموين  على جميع أسواق ومنافذ بيع وتداول وإنتاج المبيدات الزراعية، للحد من التلاعب سواء فى الأسعار أو المنتج والتأكد من سلامة المنتج، وضبط المبيدات المحظورة ومجهولة المصدر والمغشوشة والمبيدات الغير مصرح بها من قبل وزارة الزراعة والتى قد تضر بالإنتاج الزراعى وصحة المواطنين.


يأتي ذلك أثناء الاجتماع التى تم إنعقاده بالإدارة الزراعية بمركز طامية بحضور المهندس الفي كامل مدير الإدارة والمهندس عماد الحداد وكيل الادارة و رؤساء الأقسام.

و شدد وكيل الوزارة على ضرورة تنشيط لجان المتابعة الخاصة بعمليات توزيع الاسمدة لمنع التسرب وتهريبها للغير والتنبية المستمر على صرف الاسمدة وصرف كامل الحصص خاصة الاسمدة الاستراتيجية  للمحاصيل ذات الصفة  بالاضافة الى حصر التعديات على الاراضى الزراعية  وازالة المخالفات فى المهد كما توعد بتشديد العقوبة فى حالة التراخى او التهاون فى العمل او الإهمال.
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