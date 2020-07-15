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أخبار البلد

مجموعة شباب يقدمون الدعم الطبي الكامل لمصابي كورونا بالمجان..فيديو

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 03:49 م
صدى البلد
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محمد هاني- عمر خالد- ندي حمدي
قرر مجموعة شباب في حي العمرانية بالجيزة أن يقفوا إلى جانب الأطباء في حربهم ضد فيروس كورونا المستجد ولكن بطريقتهم الخاصة، حيث كونوا فريقا لتقديم الطعام يوميا بالمجان لجميع مرضى كورونا بحي العمرانية.

ولم يكتف الشباب بتقديم هذه الخدمة بل قرروا مع تزايد أعداد المصابين بالفيروس الاستعانة بمجموعة من الممرضين تجاوز عددهم الـ 30 ليقدموا خدمة متنقلة لجميع المرضى وبالمجان ايضا بدون أي رسوم.

اقر ايضا :

وقال أحمد عبد القوي مؤسس المبادرة إنه لم يكن يفكر في أن تتطور المبادرة وتخدم هذا الكم الهائل من المرضي، مضيفا: "ان كل هدفنا تقديم كل ما نستطيع تدقيمه للوطن ولاهالي المنطقة وللأطباء الذين يقدمون أرواحهم فداء لنا".

وتابع : الدعم المادي كان ازمة كبيرة في البداية ولكننا كنا نجمع الأموال من بعضنا البعض ومن يستطيع دفع مبلغ ولو بسيط كنا نرحب به و من يستطيع ان يدفع مبلغ كبير مرحب به ايضا، اهم شئ اننا علي قلب رجل واحد". 

واختتم أحمد عبدالقوى قائلا : لولا جدعنة المصريين لما نجحت المبادرة حيث اننا عندما كنا نشتري الطعام علي سبيل المثال ويعرف البائع اننا نقدمه لمرضى كورونا يقدم لنا خصما كبيرا واحيانا يقدمه بالمجان".
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