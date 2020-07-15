أقوى مضاد أكسدة .. أعراض نقص السيلينوم وفوائده.. شاهد





وأوضح باهر السعيد خلال لقائه في برنامج انبوكس المذاع على قناة صدى البلد، أن أعراض نقص السيلينوم هي زيادة الوزن بشكل غير مبرر، وتساقط الشعر دون الإصابة بالأنيميا، والشعور المستمر بالتعب والإرهاق الشديد.



وعن فوائد السيلينوم ، كشف الدكتور باهر السعيد أبرز الفوائد وهي :

يسيطر على الوزن الزائد مهم للقدرة الإنجابية عن الذكور يقي من أنواع السرطان مضاد أكسدة قوي يقوي المناعة بشكل كبير يحميك من مشاكل الغدة الدرقية



وأشار إلى أن الرجال والنساء يحتاجون 55 مليجرام يوميا من السيلينوم ، أما الحوامل والمرضعات يحتجن 70 مليجرام يوميا، وهو متوفر في الفواكه والخضروات.

أكد الدكتور الصيدلي باهر السعيد أن هناك العديد من الأعراض التي تصيب الشخص تدل على نقص عنصر السيلينوم في الجسم، حتى لو كنت لا تعاني من الأنيميا أو أي مشاكل صحية أخرى .