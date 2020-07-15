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فن

ياسمين الخطيب في أول يوم بروفات فيلمها الجديد

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 05:26 م
صدى البلد
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سعيد فراج

حضرت الكاتبة والإعلامية ياسمين الخطيب أول يوم بروفات والتي تستعد من خلالها لخوض تانى تجربة لها سينمائية بعد الانتهاء من تصوير فيلم ٢ طلعت حرب من اخراج المخرج الكبير مجدى احمد علي.


استقبل ياسمين الخطيب المنتج السينمائي رائد ترك والكاتب والسيناريست المميز معتز فتيحة الذي قدم العديد من التجارب السينمائية والتليفزيونية المميزة مثل فيلم ريجاتا ومسلسل مدرسة الحب وغيرهم من الاعمال وصاحب رواية اخر يهود الاسكندرية التى حولت الى فيلم وسوف يتم تصويره في اليونان وحرص كلاهما على شرح كافة تفاصيل الدور الذي ستظهر به ياسمين الخطيب كما حرص الكاتب معتز فتيحة على شرح كل جوانب الشخصية التي ستظهر بها.


من جانبها أكدت ياسمين الخطيب أنها سعيدة جدا بالتجربة وبثقة المنتج رائد ترك فيها حين رفضت الكشف عن أي تفاصيل متعلقة بالفيلم مؤكدة أن هذا الأمر سابق لأوانه وأن كل ما تقوم به حاليا هو الاستعداد لتقديم الشخصية التي ستظهر بها في أفضل صورة ممكنة وقالت أنها متحمسة تماما لتجربة التمثيل خاصة أن السيناريو غير تقليدي والدور الذي ستظهر به مميز وله طابع خاص وفريد.


وأضافت ياسمين أن تعاقدها مع المنتج رائد ترك لا يقتصر على فيلم سينمائي فقط بل هناك برنامج تليفزيوني هام سيتم التجهيز له عقب الانتهاء من الفيلم إضافة إلى عدد من المشاريع التي سيتم الكشف عنها خلال الفترة القادمة.

 


ياسمين الخطيب في أول يوم بروفات فيلمها الجديد
ياسمين الخطيب في أول يوم بروفات فيلمها الجديد
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