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محافظات

محافظ كفر الشيخ ونائبه يفتتحان مركز خدمة العملاء لـ مياه الشرب.. صور

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 06:59 م
اللواء جمال نور الدين،
اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ
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محمود زيدان
افتتح اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، يرافقه عمرو البشبيشي، نائب المحافظ، اليوم الأربعاء، مركز خدمة العملاء بمنطقة مياه الشرب والصرف الصحي بمدينة كفر الشيخ.

واطلع محافظ كفر الشيخ، على الإجراءات المنفذة لخدمة المواطنين وإنهاء إجراءات تركيب عداد مسبق الدفع والاستعلام عن الفواتير، واستفسارات العملاء، مشيدًا بدور العاملين وأدائهم المتميز في العمل.

وفي سياقٍ متصل، تفقد محافظ كفر الشيخ، مشروع البيوجاز لإنتاج الكهرباء من مخلفات الصرف الصحي بمدينة سخا.

كما تفقد محافظ كفر الشيخ، مأخذ محطة مياه الشرب والصرف الصحي، وذلك للتأكد ومتابعة سير العمل وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين. 

جاء ذلك بحضور اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، والمهندس محمد مفتاح، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة.
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محافظ كفر الشيخ ونائبه يفتتحان مركز خدمة العملاء لـ مياه الشرب.. صور
محافظ كفر الشيخ ونائبه يفتتحان مركز خدمة العملاء لـ مياه الشرب.. صور
محافظ كفر الشيخ ونائبه يفتتحان مركز خدمة العملاء لـ مياه الشرب.. صور
محافظ كفر الشيخ ونائبه يفتتحان مركز خدمة العملاء لـ مياه الشرب.. صور
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