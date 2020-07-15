AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

بيراميدز يحسم جدل ضم رمضان صبحي

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 06:58 م
رمضان صبحي ورجب بكار
رمضان صبحي ورجب بكار
Advertisements
حسن العمدة
أشهر قليلة تفصل الأندية عن الميركاتو الصيفي وستعلن اللاعبين المنضمين حديثا لصفوفها، وهناك بعض الفرق لا تزال تدخل فى صراعات من أجل ضم لاعبين داخل الدوري المصري، رغم توقف النشاط الكروي بسبب فيروس كورونا.

ويسعي النادي الأهلي منذ الايام الماضية ان يضم رمضان صبحي نهائيا من نادي هدرسفيلد الإنجليزي .


وعلم صدي البلد ، ان مسئولي بيراميدز لم يدخلوا فى مفاوضات فى رمضان صبحي جناح النادي الأهلي كما تردد البعض فى الساعات الماضية .




وشدد المصدر ، علي ان لدينا قوام فريق قويا نجح فى الوصول لـ دور نصف نهائي من كأس الكونفدرالية .


وأعلن رمضان صبحي منذ شهرين عبر احد برامج "التوك شو" ، انه يفضل الاحتراف وسيعود الي الدوري الإنجليزي .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بيراميدز يضم ثنائي الأهلي بـ 93 مليون جنيه

طلبكم مرفوض.. الأهلي يعرض على بيراميدز 20 مليون جنيه ولاعبين اثنين لضم إيريك تراوري

أخبار النادي الأهلي.. رمضان صبحي لن يستمر مع الفريق.. حقيقة مفاوضات السومة.. وعرض جديد لنجم بيراميدز

بيراميدز يخطف ثالث صفقاته من الاهلي .. تفاصيل

أخبار الرياضة | بيراميدز يخطف ثالث صفقاته من الأهلي.. أول ظهور لـ محمد صلاح في مران ليفربول

حسام عاشور على رادار نادي بيراميدز.. تفاصيل

ترشيحاتنا

وزير الري الإثيوبي: أمطار غزيرة أحدثت تجمعا للمياه في خزان سد النهضة

مصر تحقق لنا الأمان.. الجيش الوطني الليبي: مستعدون لصد أي هجوم من تركيا

قطع المياه 8 ساعات عن بعض المناطق بالجيزة.. تعرف عليها

اختبر قوة ملاحظتك.. خدعة بصرية تحير رواد مواقع التواصل الاجتماعي

عقب يوم من الكارثة.. شاهد| آثار حريق انفجار خط المازوت بطريق مصر الإسماعيلية

الخارجية تتولي الأمر..أول تعليق من وزارة الري بعد قرار إثيوبيا بدء ملء سد النهضة

AdvertisementS

إعلان جدول مباريات كأس العالم 2022 .. منتخب قطر يفتتح البطولة في استاد البيت

بيراميدز يحسم جدل ضم رمضان صبحي

صفقة تبادلية.. خبير لوائح يدين الكاف في إعطاء لقب نادي القرن للنادي الأهلي

خلف ماني.. "ذا صن" تضع محمد صلاح ضمن المرشحين للتتويج بالكرة الذهبية

ميدو: حازم إمام بيشرب شيشة وهو بيتفرج على البرنامج بتاعي

صفقة الزمالك الجديدة تصل القاهرة اليوم وتوقع لـ الأبيض بمبلغ خيالي

قرار عاجل من الفيفا بشأن الـ 5 تبديلات فى مباريات الموسم المقبل

للمرة الثانية.. مرتضى منصور يلتقى مع مسئولي الجروبات والصفحات الزملكاوية

أخبار الرياضة| مفاجأة بشأن رمضان صبحي.. خطوة رسمية من الأهلي ضد لافتات نادي القرن.. نتيجة مسحة كورونا الثالثة للزمالك.. مدرب أستون فيلا يتغزل في تريزيجيه

الصفقة الأهم.. هل تنتهي أزمة برشلونة الحالية بالتعاقد مع النجم الأرجنتيني

الأهلي يبدأ غدًا إجراءات التقاضي أمام المحكمة الإقتصادية بسبب لافتات نادي القرن

تفسير خاطئ للتغريدة.. أبو جريشة: باهر المحمدي غير مصاب بالصليبي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان أنيق وكمامة قماش .. أنجلينا جولي تتألق في شوارع لوس أنجلوس

450 ألف دولار.. سعر خاتم خطوبة ابن ديفيد بيكهام

ماذا يحدث للجسم عند تناول الليمون بالنعناع؟