بيراميدز يحسم جدل ضم رمضان صبحي

أشهر قليلة تفصل الأندية عن الميركاتو الصيفي وستعلن اللاعبين المنضمين حديثا لصفوفها، وهناك بعض الفرق لا تزال تدخل فى صراعات من أجل ضم لاعبين داخل الدوري المصري، رغم توقف النشاط الكروي بسبب فيروس كورونا.
ويسعي النادي الأهلي منذ الايام الماضية ان يضم رمضان صبحي نهائيا من نادي هدرسفيلد الإنجليزي .
وعلم صدي البلد ، ان مسئولي بيراميدز لم يدخلوا فى مفاوضات فى رمضان صبحي جناح النادي الأهلي كما تردد البعض فى الساعات الماضية .
وشدد المصدر ، علي ان لدينا قوام فريق قويا نجح فى الوصول لـ دور نصف نهائي من كأس الكونفدرالية .
وأعلن رمضان صبحي منذ شهرين عبر احد برامج "التوك شو" ، انه يفضل الاحتراف وسيعود الي الدوري الإنجليزي .