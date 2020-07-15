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حوادث

مد أجل النطق بالحكم على محمد رمضان في قضية "الطيار الموقوف" لجلسة الغد

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 08:01 م
محمد رمضان والطيار
محمد رمضان والطيار أشرف أبو اليسر
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ندى حمودة - أحمد مهدي
قررت محكمة جنح الدقى، اليوم الأربعاء، مد أجل الحكم على الفنان محمد رمضان، فى اتهامه بنشر فيديوهات على موقع "الإنترنت" تمس وتسىء إلى الطيار أشرف أبو اليسر، المعروف إعلاميًا بـ"الطيار الموقوف" لجلسة الغد.

كان المحامى مجدى حلمى، أقام دعوى ضد الفنان محمد رمضان، لنشره فيديوهات مستغلًا شبكة الإنترنت بطريقة تؤدى إلى توجيه الجمهور والرأى العام إلى المساس والإساءة بسمعة وشرف ومكانة الطيار أشرف أبو اليسر، وأنه ادعى عليه بمطالبته بمبلغ 9 ملايين ونصف المليون، والاستهزاء به أثناء تصويره أحد أعماله داخل مستشفى.

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