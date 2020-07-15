حافظ أبو سعدة : مشروع قانون معاقبة المتنمر يتفق مع معايير حقوق الإنسان





وأوضح حافظ أبو سعدة في تصريح لـ " صدى البلد " أن هذا التعديل يساهم في حماية الاشخاص من حالات التنمر التي يمكن أن تؤثر بشكل سلبي على الأشخاص كانوا اطفال صغار أو حتى أشخاص ناضجيين .



وأضاف رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أن مشروع القانون فيه تناسب بين الجريمة والعقوبة فهي في نظر القانون جنحة يعاقب عليها بالحبس أو الغرامة أو كليهما.



وقال حافظ أبو سعدة أن مشروع القانون يتفق أيضا مع التزامات الحكومة بمعايير حقوق الإنسان ومكافحة كافة أشكال التميز على أي أساس .



يذكر أن مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، بإضافة مادة جديدة لقانون العقوبات، برقم (309 مكررًا ب)، والتي أوردت تعريفًا للتنمر.



وقال المجلس في بيان رسمي، إن ذلك يأتي في ضوء تزايد ظاهرة التنمر وتناميها بصورة تشكل خطرًا على المجتمع المصري، ما استدعى التعديل لتحقيق العدالة الاجتماعية.



أكد الدكتور حافظ أبو سعدة عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ورئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أن إضافة مادة جديدة لقانون العقوبات برقم 309 (مكرر ب) لتعريف التنمر يمثل تعديلا مهم في قانون العقوبات يحقق الردع في التنمر على الأشخاص سواء باستخدام تنمر بالفاظ بسبب اللون أو اللغة او العرق او اللون أو لأي سبب.