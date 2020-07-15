الدوري الإنجليزي.. ديفيد سيلفا يحقق رقما مميزا فى مباراة مانشستر سيتي وبورنموث

حقق ديفيد سيلفا، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي، رقمًا مميزًا خلال مواجهة بورنموث في إطار منافسات الجولة الـ36 من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز.





سيلفا سجل هدفًا وصنع آخر، في تقدم السيتي على بورنموث بهدفين دون رد.





وقالت شبكة "أوبتا" المختصة بالأرقام والإحصائيات: "ديفيد سيلفا (34 عامًا و189 يومًا) صنع هدفه العاشر هذا الموسم في الدوري الإنجليزي ليصبح ثالث أكبر لاعب يصل لهذا الرقم".





وأضافت الشبكة: "دينيس بيركامب (35 عامًا و263 يومًا) أكبر لاعب حقق ذلك في موسم 2004/05 يليه باولو دي كانيو (35 عامًا و262 يومًا)، في موسم 2003/04".