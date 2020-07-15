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أخبار البلد

القاهرة تستقبل وفد القبائل لمناقشة التداعيات الراهنة للأزمة الليبية

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 08:32 م
وفد القبائل الليبية
وفد القبائل الليبية
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استقبلت القاهرة، قبل قليل، وفدا من المجلس الأعلى لشيوخ وأعيان القبائل الليبية علي متن طائرة  قادمة من بنغازي.


يأتي ذلك في زيارة من القبائل الليبية لمناقشة مستجدات الأزمة الليبية الراهنة وسبل الخروج منها.

تلعب القبائل دورا محوريا في الملف الليبي، ويعول عليها في المساهمة بحل الأزمة التي تعصف بالبلاد، وإحباط المخططات الخارجية الرامية للسيطرة على مقدرات الدولة، باعتبارها إلى جانب مجلس النواب الممثل الشرعي للشعب الليبي. 


وأعلن مجلس النواب الليبي، منح القوات المسلحة المصرية، حق التدخل؛ لحماية الأمن القومي الليبي والمصري، إذا دعت الحاجة لذلك، عقب ساعات من إعلان تركيا عن استعدادها لعملية عسكرية في سرت والجفرة. 

ورحب مجلس النواب الليبي، بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بحضور ممثلين عن القبائل الليبية، فيما دعا إلى تضافر الجهود بين ليبيا ومصر؛ بما يحقق الأمن والاستقرار في ليبيا. 
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