القاهرة تستقبل وفد القبائل لمناقشة التداعيات الراهنة للأزمة الليبية

استقبلت القاهرة، قبل قليل، وفدا من المجلس الأعلى لشيوخ وأعيان القبائل الليبية علي متن طائرة قادمة من بنغازي.









يأتي ذلك في زيارة من القبائل الليبية لمناقشة مستجدات الأزمة الليبية الراهنة وسبل الخروج منها .



