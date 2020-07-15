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أستاذ علم الفيروسات: الأسانسير والبوابات المعقمة تساعد على نقل فيروس كورونا..فيديو

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 10:08 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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محمود محسن
أكد دكتور أحمد شاهين أستاذ علم الفيروسات بطب الزقازيق أن يمكن أن يتعرض أي شخص للإصابة بفيروس كورونا وذلك في خلال فترة الحضانة  مؤكدا أنه من الممكن عند اجراء التحليل قد تكون سلبية فى البداية وبعدها يكون موجبا.

وأضاف شاهين خلال مداخلة هاتفية لبرنامج مساء dmc عبر فضائية  dmc   أن "الاسانسير" هو عبارة عن مكان مغلق والاماكن المكتظة تكون العدوى بها شديدة وقد تكون مسئولة عن نقل الفيروس. 

وتابع أستاذ علم الفيروسات بطب الزقازيق أنه يجب أن  يتم عمل تطهير من وقت لآخر ويجب عدم التزاحم خاصة كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة الذي يجب أن يكونوا في المؤخرة مع ضرورة إرتداء الكمامات,

وأشار  دكتور أحمد شاهين إلى أن بوابات التعقيم تعطى احساسا خاطئا بالأمان لأن المواد الكيماوية التي بها قد تضر العين والجلد.

وقال أستاذ علم الفيروسات بطب الزقازيق أنه يقع على كل شخص مسئوليته من غسل اليدين والتباعد الإجتماعي وإرتداء الكمامات التي تعد خط الدفاع الأول ضد كورونا. 
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