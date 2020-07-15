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الأنبا مرقس: القضاء أعطى للمسيحيين حقوقهم في الاحتكام إلى شريعتهم فيما يتعلق بالميراث.. فيديو

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 11:17 م
الأنبا مرقس
الأنبا مرقس
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إبراهيم القادري
قال الأنبا مرقس القيادي الكنسي ومطران شبرا الخيمة، إن الكتاب المقدس في المسيحية يقول "ليس الرجل من دون المرأة ولا المرأة من دون الرجل"، وكما قال الكتاب المقدس "معينًا نظيره" وهذه مساواة كاملة بين الرجل والمرأة في حياتهم الاسرية.

وأضاف الأنبا مرقس خلال مداخلة هاتفية ببرنامج يحدث في مصر المذاع علي قناه ام بي سي مصر: أننا نشكر القضاء المصري لأنه يعطي للمسيحيين حقوقهم المتواجدة في الدستور وهي ان يحكم المسيحيين في أحوالهم الشخصية حسب شرائعهم.

وأوضح الأنبا مرقس ، أن القضاء أعطى للمسيحيين حقوقهم في الاحتكام إلى شريعتهم فيما يتعلق بالميراث لافتا إلى ان الشريعة المسيحية تنص علي ان الرجل مثل المرأة تماما.

وتابع : اننا قمنا بارسال الأحوال الشخصية الخاصة بنا في امور الزواج الى مجلس النواب ونرجو ان تصدر اللائحة الخاصة بنا في هذه الدورة وينفذها القضاء.

واشار الى ان القضاء بدأ في تنفيذ المادة الثالثة في الدستور واكد أن هذا يعتبر اول حكم من نوعه.
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