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سيارات

سيارة يونانية خارقة قوتها 3000 حصان.. فيديو وصور

الخميس 16/يوليه/2020 - 08:02 ص
صدى البلد
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كريم عاطف

أعلنت شركة سبيروس لصناعة السيارات اليونانية عبر موقعها الرسمى على الانترنت صور وتفاصيل جديدة حول السيارة الخارقة الجديدة بانوبولوس Project Chaos ، مع نشر فيديو تشويقى  .

وقالت شركة سبيروس ان السيارة الخارقة تستمد قوتها من محرك V10 مزدوج التوربو سعة 4 لتر يحتوي على أعمدة كامات وإضافات ميكانيكية فريدة يمكنه توليد قوة 2000 حصان عند 11,000 دورة في الدقيقة .

وأضافت الشركة أنه فى حال حصول العملاء على مكابس خزفية وقضبان من ألياف الكربون وبعض التعديلات الأخرى، فسيقوم المحرك بضخ 3000 حصان عند 12,000 دورة في الدقيقة.

وكشفت الشركة أنه سيتم استخدام تقنيات الطباعة ثلاثية الأبعاد بشكل كبير في السيارة، حيث ستقوم بطبع نظام العادم المصنوع من التيتانيوم، والجنوط والعمود المرفقي من بين قطع أخرى عديدة، في حين تحتوي السيارة على العديد من القطع المصنوعة من ألياف الكربون لخفض الوزن.

وتبدو مقصورة القيادة مهيأة للانطلاق في السباقات، حيث تتميز بعجلة قيادة مستطيلة مع شاشتها الخاصة، و شاشة عرض أمامية، وشاشة نظام ترفيهي رفيعة، وتعد الشركة أيضًا بتقنيات معززة، حيث ستعرض معلومات السيارة على الزجاج الأمامي وفقًا للفيديو.

ويمكن للسيارة أن تتسارع من 0 إلى 100 كلم/ساعة في 1.8 ثانية، ومن 100 إلى 200 كلم/سا في 2.6 ثانية، ومن 160 إلى 241 كلم/سا في 2.2 ثانية، في حين تبلغ سرعتها القصوى 500 كلم/سا وفقًا للشركة.

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