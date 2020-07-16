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ممدوح مقلد: قانون تصالح العقارات المخالفة مليء بالعيوب

الخميس 16/يوليه/2020 - 03:17 ص
صدى البلد
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عادل نصار
انتقد اللواء ممدوح مقلد، عضو مجلس النواب، قانون تصالح العقارات المخالفة، مؤكدا أن هذا القانون مليء بالعيوب.

وأضاف مقلد، في اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة" الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي عبر القناة الأولى المصرية، مساء أمس الأربعاء، أن القانون في مجمله لم يشمل كلمة المخالف أو القائم بالبناء وتركه للائحة، متابعا أن القانون يحتاج إلى أن اللائحة تتدخل بصورة دقيقة لتوضيح ما هي المسألة التضامنية. 

وتابع عضو مجلس النواب، أن لم ينص القانون على ما العقوبة التي توقع على من لم يمتثل بالمصالحة وهو عيب، والخلاف قائم بين شاغل العين ومالك العين والقاضي. 

وأكد اللواء ممدوح مقلد، عضو مجلس النواب، أن قانون التصالح لم يحدد من يجب عليه التصالح في مخالفات البناء أو العقوبة المفروضة.
  
وفي السياق نفسه أشار خالد قاسم، المتحدث الرسمي باسم وزارة التنمية المحلية، إلى أن صاحب الشقة سيتحمل جزءا من قيمة التصالح في العقار المخالف.

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