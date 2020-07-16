ماذا يحدث لجسمك عند تناول ٧ حبات من القرنفل؟

تعد فوائد القرنفل تنبع من احتواءه على العديد من الفيتامينات والمعادن المهمة للصحة مثل فيتامين k وC وA والحديد والمغنيسيوم والفسفور والصوديوم والكالسيوم والبوتاسيوم والمنغنيز.





وقدم الدكتور خالد يوسف خبير التغذية عبر صفحتها الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك؛ أهم فوائد القرنفل ما يلي:





1- مكافحة الالتهابات وتقوية المناعة

اذ اثبت ان زيت القرنفل قد يساعد في علاج العديد من التهابات المفاصل والروماتيزم، ويكون استخدامه كالتالي:





اذا ما استخدم في تدليك العضلات فهو يساعد على تقليل الالتهابات والاصابات وتسكين الالم، اذ أن القرنفل يحتوي على مضادات اكسدة قوية تدعى "الفينولات" والتي تعمل على مكافحة الشوارد الحرة ومحاربتها.

أثبتت الابحاث مؤخرا أن للقرنفل دور في مكافحة السرطانات وخاصة سرطانات الجهاز الهضمي.​





2- تعزيز صحة الجهاز التنفسي

يساعد القرنفل على تخفيف ومنع التهابات الجهاز التنفسي العلوي وأمراضه من نزلات البرد والانفلونزا والسعال والزكام والربو والتهابات القصبة الهوائية والتهاب الجيوب الأنفية وغيرها.





وهو يعتبر طارد للبلغم ومسكن طبيعي ويساعد في علاج التهابات الحلق لصفاته المضادة للجراثيم.





3- علاج وتسكين الآم الأسنان واللثة

يساعد في تسكين الام الاسنان فبالاضافة الى كونه مطهر ومضاد للجراثيم، يحتوي القرنفل على زيت اليوجينول والذي يعمل عمل المخدر.

باضافة القليل من زيت القرنفل على قطعة قطن ووضعه على مكان الألم ستبدأ نتيجة التسكين الفورية.

طريقه الاستخدام