بعد خطوبتها.. أمينة خليل تتصدر تويتر.. ومغردون: اللي قادرة على التحدي اتخطبت

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #أمينة_خليل بعد احتفالها بخطوبتها مساء أمس الأربعاء.





وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي "‏اللي قادرة ع التحدِى وعَ المواجهة اتخطبت يا جماعة!

‎#أمينه_خليل"، و"‏يعني انتي تعملي مسلسل اللي قادرة ع التحدي وتخلي البنات تهرب يوم فرحها وتروحي انتي تتخطبي كدا‎#امينه_خليل" .

بعد إعلان خطوبتهما.. تعرف على خطيب أمينة خليل





وقال آخرون "‏إيوه خير إن شاء الله في إيه مالها بقى ‎#امينه_خليل" و"‏‎#امينه_خليل ضحكتها خدت قلبي فرحتهم ببعض حلوه اوي".





وأضاف آخرون" ‏يعني حضرتك تخلينا نتمرد و نسيب البيت و نبقي خطافين رجالة و فالاخر تتخطبي ؟؟ بالسهولة دي يا قادرة ؟؟ ‎#امينه_خليل" و"‏‎#امينه_خليل مبروك وبالتوفيق ".



