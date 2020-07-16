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فن

بعد خطوبتها.. أمينة خليل تتصدر تويتر.. ومغردون: اللي قادرة على التحدي اتخطبت

الخميس 16/يوليه/2020 - 04:42 ص
امينة خليل
امينة خليل
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مصطفى كرم

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #أمينة_خليل بعد احتفالها بخطوبتها مساء أمس الأربعاء.


وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي "‏اللي قادرة ع التحدِى وعَ المواجهة اتخطبت يا جماعة!
‎#أمينه_خليل"، و"‏يعني انتي تعملي مسلسل اللي قادرة ع التحدي وتخلي البنات تهرب يوم فرحها وتروحي انتي تتخطبي كدا‎#امينه_خليل" .

بعد إعلان خطوبتهما.. تعرف على خطيب أمينة خليل


وقال آخرون "‏إيوه خير إن شاء الله في إيه مالها بقى ‎#امينه_خليل" و"‏‎#امينه_خليل ضحكتها خدت قلبي فرحتهم ببعض حلوه اوي".


وأضاف آخرون" ‏يعني حضرتك تخلينا نتمرد و نسيب البيت و نبقي خطافين رجالة و فالاخر تتخطبي ؟؟ بالسهولة دي يا قادرة ؟؟ ‎#امينه_خليل" و"‏‎#امينه_خليل مبروك وبالتوفيق ".


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