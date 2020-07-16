بعد خطوبتها.. أمينة خليل تتصدر تويتر.. ومغردون: اللي قادرة على التحدي اتخطبت

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #أمينة_خليل بعد احتفالها بخطوبتها مساء أمس الأربعاء.
وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي "اللي قادرة ع التحدِى وعَ المواجهة اتخطبت يا جماعة!
#أمينه_خليل"، و"يعني انتي تعملي مسلسل اللي قادرة ع التحدي وتخلي البنات تهرب يوم فرحها وتروحي انتي تتخطبي كدا#امينه_خليل" .
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وقال آخرون "إيوه خير إن شاء الله في إيه مالها بقى #امينه_خليل" و"#امينه_خليل ضحكتها خدت قلبي فرحتهم ببعض حلوه اوي".
وأضاف آخرون" يعني حضرتك تخلينا نتمرد و نسيب البيت و نبقي خطافين رجالة و فالاخر تتخطبي ؟؟ بالسهولة دي يا قادرة ؟؟ #امينه_خليل" و"#امينه_خليل مبروك وبالتوفيق ".