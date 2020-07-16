بعد إعلان خطوبتهما.. تعرف على خطيب أمينة خليل

فور انتشار خبر خطوبة الفنانة امينة خليل تساءل كثيرون عن هوية خطيبها؛ خاصةً أنها لم تعلن أى تفاصيل خاصة به، واكتفت بنشر صورة من الخطوبة عبر صفحتها على "فيسبوك".





وكشفت بعض مواقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام"، عن هوية خطيبها وهو المهندس المعمارى عمر طه.





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وبالكشف عن بعض الصور الاجتماعية للفنانة أمينة خليل تبين أنهما كانت تربطهما علاقة صداقة، حيث يعد أحد أصدقاء الفنان عمرو دياب.





كما احتفل من قبل بعيد ميلاده، وكانت الفنانة أمينة خليل ضمن المدعوين وحرصت على تهنئته مع عدد من المقربين منه.



