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فن

بعد إعلان خطوبتهما.. تعرف على خطيب أمينة خليل

الخميس 16/يوليه/2020 - 02:19 ص
امينة خليل مع خطيبها
امينة خليل مع خطيبها
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أحمد إبراهيم
فور انتشار خبر خطوبة الفنانة امينة خليل تساءل كثيرون عن هوية خطيبها؛ خاصةً أنها لم تعلن أى تفاصيل خاصة به، واكتفت بنشر صورة من الخطوبة عبر صفحتها على "فيسبوك". 

وكشفت بعض مواقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام"، عن هوية خطيبها وهو المهندس المعمارى عمر طه. 

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وبالكشف عن بعض الصور الاجتماعية للفنانة أمينة خليل تبين أنهما كانت تربطهما علاقة صداقة، حيث يعد أحد أصدقاء الفنان عمرو دياب. 

كما احتفل من قبل بعيد ميلاده، وكانت الفنانة أمينة خليل ضمن المدعوين وحرصت على تهنئته مع عدد من المقربين منه. 

وكشف عمر طه الصيد عبر حسابه عن هوايات وهي ممارسة الصيد سواء كان الأسماك أو صيد البط.   
بعد إعلان خطوبتهما.. تعرف على خطيب أمينة خليل
بعد إعلان خطوبتهما.. تعرف على خطيب أمينة خليل
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