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رانيا يوسف وليلى علوي وروبي الأبرز.. شاهد إطلالات النجمات خلال أسبوع

الخميس 16/يوليه/2020 - 08:19 ص
إطلالات النجمات خلال
إطلالات النجمات خلال أسبوع
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هاجر هانئ
اعتادت نجمات الفن والمشاهير على مشاركة متابعيهن عبر صفحاتهن الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، أحدث الصور والإطلالات التي يظهرن بها في صيف ٢٠٢٠.


وتميزت إطلالات النجمات خلال هذا الأسبوع بأنها عصرية ومواكبة لأحدث صيحات الموضة، وقد سيطرت الجرأة على أغلبها.


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خطفت الفنانة رانيا يوسف الأنظار بجلسة تصوير على حمام السباحة، فيما ظهرت هنا الزاهد بملابس صيفية وملفتة، كما ارتدت الفنانة روبي كاش مايوه باللون الأبيض الشفاف.


كما تألقت أيضا الفنانة القديرة ليلى علوي بفستان متوسط الطول على البحر، وارتدت الفنانة لطيفة فستان عصري باللون الابيض اتسم بأنه مصنوع من القماش الدانتيل.


ولم تقتصر إطلالات هذا الأسبوع على هؤلاء النجمات فقط، حيث تألقت أيضا كل من الفنانة نسرين طافش وساندي علي وروجينا.
رانيا يوسف وليلى علوي وروبي الأبرز.. شاهد إطلالات النجمات خلال أسبوع
رانيا يوسف وليلى علوي وروبي الأبرز.. شاهد إطلالات النجمات خلال أسبوع
رانيا يوسف وليلى علوي وروبي الأبرز.. شاهد إطلالات النجمات خلال أسبوع
رانيا يوسف وليلى علوي وروبي الأبرز.. شاهد إطلالات النجمات خلال أسبوع
رانيا يوسف وليلى علوي وروبي الأبرز.. شاهد إطلالات النجمات خلال أسبوع
رانيا يوسف وليلى علوي وروبي الأبرز.. شاهد إطلالات النجمات خلال أسبوع
رانيا يوسف وليلى علوي وروبي الأبرز.. شاهد إطلالات النجمات خلال أسبوع
رانيا يوسف وليلى علوي وروبي الأبرز.. شاهد إطلالات النجمات خلال أسبوع
رانيا يوسف وليلى علوي وروبي الأبرز.. شاهد إطلالات النجمات خلال أسبوع
رانيا يوسف وليلى علوي وروبي الأبرز.. شاهد إطلالات النجمات خلال أسبوع
رانيا يوسف وليلى علوي وروبي الأبرز.. شاهد إطلالات النجمات خلال أسبوع
رانيا يوسف وليلى علوي وروبي الأبرز.. شاهد إطلالات النجمات خلال أسبوع
رانيا يوسف وليلى علوي وروبي الأبرز.. شاهد إطلالات النجمات خلال أسبوع
رانيا يوسف وليلى علوي وروبي الأبرز.. شاهد إطلالات النجمات خلال أسبوع
رانيا يوسف وليلى علوي وروبي الأبرز.. شاهد إطلالات النجمات خلال أسبوع
رانيا يوسف وليلى علوي وروبي الأبرز.. شاهد إطلالات النجمات خلال أسبوع
رانيا يوسف وليلى علوي وروبي الأبرز.. شاهد إطلالات النجمات خلال أسبوع
رانيا يوسف وليلى علوي وروبي الأبرز.. شاهد إطلالات النجمات خلال أسبوع
رانيا يوسف وليلى علوي وروبي الأبرز.. شاهد إطلالات النجمات خلال أسبوع
رانيا يوسف وليلى علوي وروبي الأبرز.. شاهد إطلالات النجمات خلال أسبوع
رانيا يوسف وليلى علوي وروبي الأبرز.. شاهد إطلالات النجمات خلال أسبوع
رانيا يوسف وليلى علوي وروبي الأبرز.. شاهد إطلالات النجمات خلال أسبوع
رانيا يوسف وليلى علوي وروبي الأبرز.. شاهد إطلالات النجمات خلال أسبوع
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