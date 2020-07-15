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مرأة

بـ تاتو جذاب.. هنا الزاهد بإطلالة تخطف الأنظار على البحر.. شاهد

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 08:30 م
هنا الزاهد
هنا الزاهد
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نهى هجرس
نشرت الفنانة هنا الزاهد، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصى على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة صيفية جذابة على البحر.


وظهرت هنا الزاهد، بتوب جذاب باللون الأحمر الجريء الذى يبرز جمالها وأناقتها، ومكشوف من الظهر ليكشف رسمة التاتو الجذابة.




ومن الناحية الجمالية، اعتمدت هنا الزاهد فى الماكياج على جمال بشرتها، ووضعت أحمر للشفاه باللون البيج الذي يبرز جمالها.


كما اختارت تسريحة الكعكة لـ شعرها الذهبي الطويل التي تبرز جمالها.


ولم تتكلف بوضع الكثير من الأكسسوارات، واكتفت بوضع قرط جذاب لإكمال ظهورها.

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