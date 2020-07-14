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إخلاء سبيل المتهمين بالتحرش بـ هنا الزاهد وإحالتهم للمحاكمة العاجلة.. والفنانة: شعرت بسعادة وأمان عندما علمت بالقبض عليهم

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 08:01 م
هنا الزاهد
هنا الزاهد
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- القبض على المتهمين بالتحرش بالفنانة هنا الزاهد
- النيابة تخلى سبيل المتهمين وتحيلهم للمحاكمة العاجلة
- هنا الزاهد تدلي بأقوالها في النيابة 

أحالت نيابة الشيخ زايد برئاسة المستشار علي وشاحي رئيس النيابة، ٥ عمال متهمين في واقعة التحرش بالفنانة هنا الزاهد لمحاكمة عاجلة أمام محكمة الجنح مخلى سبيلهم، وتحددت جلسة المحاكمة الأسبوع المقبل. 

وأمرت النيابة، بإخلاء سبيل ٥ عمال متهمين في واقعة التحرش بالفنانة هنا الزاهد بضمان مالي. 

ووجه إسلام شاكر، وكيل أول نيابة الشيخ زايد للمتهمين، تهمة التحرش اللفظي، وأنكر المتهمون قيامهم بالتحرش بالزاهد، مشيرين إلى أنهم حاولوا إبداء إعجابهم بها فقط كفنانة. 

واستمعت النيابة إلى أقوال هنا الزاهد التي قررت أنها أثناء قيادتها سيارتها فُوجئت بسيارة نصف نقل بجوارها بداخلها ٥ شباب يحاولون الاقتراب منها، ويتحدثون بألفاظ مشينة؛ فحاولت الإسراع بسيارتها إلا أنهم لاحقوها، وكانوا يضيقون الخناق عليها مع استمرار التلفظ بكلمات بذيئة فأخرجت هاتفها المحمول لتصويرهم وعندما شاهدوها تقوم بالتصوير أخفوا وجوههم وفروا هاربين بالسيارة ولم تتمكن من تحديد أرقامها. 

وفحصت الأجهزة الأمنية عددا من كاميرات المراقبة بالمكان الذي حددته هنا الزاهد لحدوث الواقعة والتي تبين رصدها لسيارة المتهمين وتم تحديد هويتهم وضبطهم. 

كانت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ألقت بالتنسيق مع مباحث الجيزة القبض على ٥ متهمين في واقعة التحرش اللفظي بالفنانة هنا الزاهد. 

وأضافت التحريات أنه على خلفية تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعى يتضمن تضرر الفنانة هنا الزاهد من تعرضها لواقعة تحرش لفظى أثناء قيادتها سيارتها من بعض الأشخاص يستقلون سيارة نقل بدائرة قسم شرطة ثان الشيخ زايد بالجيزة، توصلت جهود الأجهزة الأمنية المعنية إلى أن السيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة تابعة لإحدى الشركات الخاصة وقد تم ضبط السيارة وقائدها ومرافقيه "5" أشخاص.

كانت الفنانة هنا الزاهد، أكدت أمس أنها شعرت بسعادة وأمان عندما علمت بالقبض على المتحرشين مؤكدة أنها عندما ذهبت قامت بالإمضاء على أقوالها.

وأضافت الزاهد خلال تصريحات تليفزيونية، أنا مش مصدقة إنه تم القبض على الجناة؛ مشيرة إلى أنه تم القبض على ٦ أفراد والشرطة بذلت جهودا كبيرة.

وتابعت الفنانة هنا الزاهد أنه على كل فتاة عند تعرضها للتحرش أن توثق ذلك وأن تقوم بالتصوير مؤكدة أنها ستحصل على حقها إذا قامت بعمل محضر وسيتم القبض على الجناة.

وأشارت هنا الزاهد إلى أنه عندما تعرضت للتحرش شعرت بخوف بطريقة مرعبة ولكنها كانت على ثقة بأنها ستحصل على حقها كاملا.

وقالت الفنانة هنا الزاهد إن حالة زوجها الفنان أحمد فهمي جيدة وفي أفضل حال، مؤكدة أن لديه إصابة شرخ في قدمه فقط.
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