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حوادث

المتهمون بالتحرش بـ هنا الزاهد: أبدينا إعجابنا بها كفنانة فقط.. والنيابة تأمر بإخلاء سبيلهم

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 11:40 ص
هنا الزاهد
هنا الزاهد
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ندى حمودة - أحمد مهدي
أمرت نيابة الشيخ زايد برئاسة المستشار علي وشاحي رئيس النيابة بإخلاء سبيل ٥ عمال متهمين في واقعة التحرش بالفنانة هنا الزاهد بضمان مالي. 

ووجه اسلام شاكر وكيل أول نيابة الشيخ زايد للمتهمين تهمة التحرش اللفظي، وأنكر المتهمون قيامهم بالتحرش بالزاهد مشيرين إلى أنهم حاولوا إبداء إعجابهم بها فقط كفنانة. 


واستمعت النيابة لأقوال هنا الزاهد التي قررت انها اثناء قيادتها سيارتها فوجئت بسيارة نصف نقل بجوارها بداخلها ٥ شباب يحاولون الاقتراب منها ويتحدثون بالفاظ مشينة فحاولت الاسراع بسيارتها الا انهم لاحقوها وكانوا يضيقون الخناق عليها مع استمرار التلفظ بكلمات بذيئة فاخرجت هاتفها المحمول لتصويرهم وعندما شاهدوها تقوم بالتصوير اخفوا وجوههم وفروا هاربين بالسيارة والتي لم تتمكن من تحديد ارقامها. 

فحصت الاجهزة الامنية عددا من كاميرات المراقبة بالمكان الذي حددته هنا الزاهد لحدوث الواقعة والتي تبين رصدها لسيارة المتهمين وتم تحديد هويتهم وضبطهم. 

وكانت القت الاجهزة الامنية بوزارة الداخلية بالتنسيق مع مباحث الجيزة القبض علي ٥ متهمين في واقعة التحرش اللفظي بالفنانة هنا الزاهد. 

وأضافت التحريات أنه على خلفية تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الإجتماعى يتضمن تضرر الفنانة هنا الزاهد من تعرضها لواقعة تحرش لفظى أثناء قيادتها سيارتها من بعض الأشخاص يستقلون سيارة نقل بدائرة قسم شرطة ثان الشيخ زايد بالجيزة. 

فقد توصلت جهود الأجهزة الأمنية المعنية إلى أن السيارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة تابعة لإحدى الشركات الخاصة وقد تم ضبط السيارة وقائدها ومرافقيه "5" أشخاص .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وإحالتهم للنيابة العامة. 
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