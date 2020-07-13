بالمايوه ورسالة اعتذار.. هل تحتفل رانيا يوسف بانتصارها على المتحرشين؟





وتتحدى رانيا يوسف المتحرشين بعدم التوقف عن نشر صورها والتعليق على القضايا الأخلافية في المجتمع بما يتفق مع قناعاتها الشخصية التي تدعم مبادئ الحرية الشخصية التحرر من القيود.













وفي موقف جريء نشرت رانيا يوسف صورا لعدد من الأشخاص المتحرشين لفظيا، مع برينت سكرين لتعليقاتهم والتي احتوت على ألفاظ خادشة للحياء.





وكتبت رانيا "أنا أواجه التحرش اللفظي يوميا عبر منصات حساباتي الرسمية وأيضا الإيميل الخاص به الذي تأتي عليه عدد كبير من الرسائل التحرش اللفظي".





وأضافت "ما زلت هفضح كل متحرش وكل شخص يسمح لنفسه يسيء لشخصي عبر حساباتي الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي أو التحرش بأي فتاة أو امرأة أو طفل، وسأتقدم ببلاغ رسمي بكل شخص سوف أنشر صورته واسمه ببلاغ فوري إلى مباحث الانترنت.





رانيا تلقت اليوم رسالة اعتذار من أحد المتهمين يعتذر لها ويطلب منها السماح بسبب ان بيته هيتخرب، حيث كتب " أستاذة رانيا أرجوكي اقبلي اعتذاري وأنا متأسف جدا لحضرتك، أنا راجل على باب الله وبيتي هيتخرب وجوازتي هتبوظ".





ونشرت رانيا الرسالة وعلقت " مش عيب ان الواحد يغلط ويعتذر، وإحنا بنقبل الاعتذار، والحمد لله أن الحملة بدأت تجيب نتائجها والناس تحس إنها بتغلط في حق ناس آخرين وبتاخذ حق مش من حقها".

ولا تسلم رانيا يوسف يوميا من التحرش اللفظي على حسابها بموقع انستجرام، تعليقا على الصور والإطلالات التي تتميز بها رانيا يوسف والتي تتسم بالجرأة في بعض الأحيان.