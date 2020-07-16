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طريقة عمل خلية النحل بالجبنة والخضار

الخميس 16/يوليه/2020 - 06:32 ص
صدى البلد
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هاجر هانئ
خلية النحل بالجبنة والخضار من المعجنات الشهية و اللذيذة التى يمكنك إعدادها و تحضيرها فى المنزل بأسهل الخطوات على طريقة الشيف شربيني مقدم برنامج  الشيف.

مقادير خلية النحل بالجبنة والخضار
ملعقة كبيرة ممسوحة خميرة فورية 
ملعقة كبيرة ممسوحة سكر 
ملعقة كبيرة لبن بودرة  او زبادي 
بيضة بدرجة حرارة الغرفة
2 ملعقة زيت ذرة 
دقيق  حسب الاحتياج
100 مل ماء دافئ 
ملعقة كبيرة خل 
ملح فلفل 
مكعبات جبنة حلوم 
فلفل الوان 
عصاج 
صفار بيض
حبة بركة سمسم 

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طريقة تحضير خلية النحل بالجبنة والخضار
- يخلط جزء من الدقيق والماء والخميرة والسكر وتترك 10 دقائق مغطاة حتى تخمر
- يضاف البيض واللبن والخل وزيت الذرة ويضاف باقي الدقيق وملح وفلفل وتخلط وتترك تخمر مرة أخرى
-تشكل على شكلكرات وتحشى بمكعبات الجبنة الحلوم وتترك لتخمر 7 دقائق أخرى
- تدهن بصفار البيض وتضاف السمسم وحبة البركة وتدخل الفرن على 200 درجة مئوية
- وتقدم


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