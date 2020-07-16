كل الثقة في جيش بلدي.. مصطفى شعبان يدعم القوات المسلحة

وجه الفنان مصطفى شعبان الدعم للقوات المسلحة والدولة في مواجهة الأزمات التي تمر بها مصر في الفترة الحالية والتي تهدد الأمن المصري.







وغرد مصطفى شعبان عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، "‏كل الثقه فى جيش بلدى تحيا مصر #الجيش_المصري".







وخرج مصطفى شعبان من المنافسة الرمضانية هذا العام بعد تأجيل مسلسله "حتى لا يطير الدخان" المأخوذ عن رائعة الروائي الكبير إحسان عبد القدوس.





مصطفى شعبان ينشر صور جديدة له.. والجمهور: متألق كالعادة





المسلسل سيناريو وحوار مدحت العدل ويخرجه ماندو العدل، رغم البدء في عملية التعاقدات مع الفنانين المشاركين وانضمام كل من ريهام عبد الغفور وحسين فهمي وسمر مرسى.





يذكر أن آخر أعمال مصطفى شعبان كان مسلسل "أبو جبل"، والذى عرض فى رمضان القبل الماضى.



