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أخبار العالم

بعدما ثبتت إدانتهم.. معاقبة صحفيين بريطانيين لإدمانهم تويتر

الخميس 16/يوليه/2020 - 09:37 ص
صدى البلد
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محمد علي
كشفت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" أن صحفييها أصبحوا مدمنين على استخدام موقع التواصل "تويتر"، وهو ما أكد المخاوف حول الحياد الذي يجب أن يتمتع به الصحفي، وفق ما أوردت صحيفة "ديلي ميل".


وقال ديفيد جوردان، المدير في الهيئة، إن الصحفيين فشلوا في بعض الأحيان في التمسك بتوجيهات هيئة الإذاعة البريطانية على وسائل التواصل الاجتماعي التي أصبحت "سامة" وغير مرحب بها.


تم تأديب بعض الصحفيين من قبل كبار الموظفين بسبب استخدامهم لوسائل التواصل الاجتماعي وسط شكاوى من أنهم تجاوزوا الخطوط الموضوعة لهم.


ومن المتوقع إجراء مراجعة وتدقيق مع الصحفيين، حول كيفية استخدام الصحفيين والمؤسسات الإعلامية لمواقع الإنترنت.


يقود المراجعة مدير السياسات والمعايير التحريرية في الهيئة  ديفيد جوردان.  


وفقًا لصحيفة "التايمز"، يُعتقد أن صحفيي "بي بي سي" "مدمنون على تويتر" وأن أولئك الذين تم تأديبهم  ثبتت إدانتهم بخرق إرشادات المنظمة على وسائل التواصل الاجتماعي.
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