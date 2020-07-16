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فن

حضن شام الحياة.. شاهد أصالة برفقة ابنتها

الخميس 16/يوليه/2020 - 09:50 ص
صدى البلد
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ميرنا محمود
نشرت الفنانة أصالة صورة جديدة لها من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".

وظهرت أصالة برفقه ابنتها "شام" وكتبت معلقة: حضن شام حياة.

وحازت الصورة على إعجاب الكثير وجاءت التعليقات كالآتي:
ربنا يخليكوا لبعض، حلوين اوي، بموت فيكم

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حققت أغنية جيتني مكسور للفنانة السورية أصالة نصري 12 مليونا و202 ألف مشاهدة، بعد طرحها عبر قناتها على يوتيوب، في منتصف يونيو الماضي. 

واحتلت أغنية جيتني مكسور، لـ أصالة، المركز 18 ضمن لائحة الأكثر تداولا على يوتيوب، بعد تصدرها التريند في اليوم الأول من طرحها.

"جيتني مكسور" هي أغنية خليجية من كلمات الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، ألحان أحمد الهرمي، توزيع سيروس، مكساج. 

وتواصل أصالة التحضير لألبومها الخليجي المقرر طرحه قريبا، بعد آخر ألبوماتها "في قربك" الذي ضم أغاني باللهجة المصرية.
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