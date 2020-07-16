إزاي تختار أضحية العيد؟ ..الإدارة العامة للتفتيش بوزارة الزراعة توضح

حذر الدكتور أيمن عادل، مدير الإدارة العامة للتفتيش على اللحوم بـ وزارة الزراعة، من شراء الأضحية من باعة جائلين، مثل الشوادر الغير معروفة.
وأضاف االدكتور أيمن عادل، خلال حواره لـ برنامج "8 الصبح" ، المذاع على فضائية دي إم سي ، أنه من الضروري شراء الأضحية ، من جزار موثوق به، وذو سمعة جيدة، أو من شودار وزارة الزراعة.
ولفت "عادل" ، إلى بعض صفات الأضحية الجيدة، ومنها الشكل الظاهري، يجب ألا يحتوي على جروح، ولا يكون الحيوان خامل وكسول، وعينه لامعة وليست شاحبة.
وأوضح "عادل" ، ضرورة تصفح الحيوان من الجزء الخلفي، وخلوه من أية إفرزات علي الساقيين، بالإضافة لأن تكون جزء من أسنانه غير لبني، ليكون عمره مناسب .