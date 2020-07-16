إزاي تختار أضحية العيد؟ ..الإدارة العامة للتفتيش بوزارة الزراعة توضح

حذر الدكتور أيمن عادل، مدير الإدارة العامة للتفتيش على اللحوم بـ وزارة الزراعة ، من شراء الأضحية من باعة جائلين، مثل الشوادر الغير معروفة.





وأضاف االدكتور أيمن عادل، خلال حواره لـ برنامج "8 الصبح" ، المذاع على فضائية دي إم سي ، أنه من الضروري شراء الأضحية ، من جزار موثوق به، وذو سمعة جيدة، أو من شودار وزارة الزراعة





ولفت "عادل" ، إلى بعض صفات الأضحية الجيدة، ومنها الشكل الظاهري، يجب ألا يحتوي على جروح، ولا يكون الحيوان خامل وكسول، وعينه لامعة وليست شاحبة.





وأوضح "عادل" ، ضرورة تصفح الحيوان من الجزء الخلفي، وخلوه من أية إفرزات علي الساقيين، بالإضافة لأن تكون جزء من أسنانه غير لبني، ليكون عمره مناسب .