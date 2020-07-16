النيابة تأمر بتشريح جثة الرجل الأخضر وتحريز أسلحة القوة الأمنية بمدينة الإنتاج الإعلامي

تجري النيابة العامة بأكتوبر تحقيقات موسعة في اقتحام مزارع مدينة الإنتاج الإعلامي ومصرعه في مواجهة مع الشرطة.





وقررت النيابة ندب الطب الشرعي لتشريح جثة المجني عليه لتحديد سبب الوفاة وصرحت بالدفن عقب الانتهاء من التشريح، واستدعت النيابة ضباط وافراد الشرطة وافراد الامن الاداري ممن كانوا يتفاوضون مع الشاب لتسليم نفسه والسلاح الذي يحمله حيث كان يحمل سيف كبير الحجم اصاب به ضابط وفرد شرطة.





كما استعلمت النيابة عن حالة المصابين لسماع اقوالهما حول الواقعة، وطلبت تحريز اسلحة القوة الامنية والضابط الذي اطلق الرصاص علي الشاب وارسالها للادلة الجنائية لفحصها وبيان نوعها واعيرتها ومضاهاتها بالفوارغ المحرزة.





فرغت النيابة كاميرات المراقبة وعددا من الفيديوهات التي رصدت احدها ومدته قرابة ٤ دقائق الشاب وقد خلع ملابسه في الجزء العلوي من جسده المطلي بزيت اخضر ويحمل سيف في يده وبدا في التعدي علي افراد الامن، واظهر الفيديو ايضا مطالبات قوات الامن له بتسىليم نفسه وافراد شرطة يحيطون به محاولين السيطرة عليه بينما ظل هو يردد: الله اكبر ثم اصاب ضابط وفرد شرطة واطلقت عليه القوات رصاصة.

كان صرح مصدر أمنى بقيام أحد الأشخاص عارى الجسم من أعلى ومطلى جسمه بزيت أخضر ويصيح بكلمات غير مترابطة ومعه ٢ قطعة سلاح أبيض بمحاولة دخول مدينة الإنتاج الإعلامى وعند قيام القوات بمنعه وإلقاء القبض عليه قام بإصابة ضابط وأمين شرطة مما حدا بالقوات لإطلاق النار عليه حيث لقى مصرعه أثناء نقله للمستشفى.



