الله أكبر .. الله أكبر.. شاهد.. هتاف الرجل الأخضر خلال اقتحام مدينة الإنتاج الإعلامي حاملا السيف

الله أكبر .. الله أكبر.. هكذا هتف مقتحم مدينة الانتاج الاعلامي ظهر اليوم الأربعاء، ونتج عن ذلك اصابة ضابط شرطة وفرد أمن بواسطة تعديه عليهما بواسطة سيف.









وحصل موقع صدى البلد الاخباري، على مقطع فيديو للحظات الاقتحام الاولى والذى ظهر فيها الشخص بدهان اخضر على جسده العلوي، ومحاولة تعديه على افراد الامن باكثر من طريقه لمنع ضبطه، وكذلك قيام رجال الامن برش المياه عليه لمحاولة تهدئته إلا انه رفض الانصياع للاوامر مما دفعهم لاطلاق النار عليه فسقط صريعا فى الحال.









وظهر فى مقطع فيديو للرجل الأخضر المتهم بإقتحام مدينة الانتاج الاعلامي، حاملا سيفا فى يده ولقى مصرعه على يد رجال الشرطة ظهر اليوم الأربعاء.









وظهر فى مقطع الفيديو قيام رجال الامن من الشرطة المكلفين بتأمين مدينة الانتاج الاعلامي بمطالبة الرجل بالتخلى عن السيف وتسليم نفسه عدة مرات إلا انه رفض الانصياع لأوامر رجال الشرطة وقام بطعن ضابط وامين شرطة وبعد مطاردة من افراد الأمن له لقى مصرعه بطلقات نارية.









صرح مصدر أمنى بقيام أحد الأشخاص عارى الجسم من أعلى ومطلى جسمه بزيت أخضر ويصيح بكلمات غير مترابطة ومعه ( 2 قطعة سلاح أبيض ) بمحاولة دخول مدينة الإنتاج الإعلامى .









وعند قيام القوات بمنعه وإلقاء القبض عليه قام بإصابة ضابط وأمين شرطة، مما حدا بالقوات لإطلاق النار عليه حيث لقى مصرعه أثناء نقله للمستشفى، و نقلت سيارة اسعاف جثته الي مشرحة زينهم عقب انتهاء معاينة مسرح الحادث.









وكشفت تحريات الاجهزة الامنية بالجيزة تفاصيل جديدة في مصرع شاب اقتحم مدينة الانتاج الاعلامي، وتبين انه مزارع من محافظة البحيرة تسلل داخل اسوار المدينة بعدما خلع ملابسه من الجزء العلوي لجسده ودهنه باللون الاخضر.









اضافت التحريات ان قوات الشرطة تمكنت من رصد المتهم من خلال شاشات كاميرات المراقبة، وعندما حاولت ضبطه اصاب أحد أفراد الأمن الإداري بسلاح ابيض قبل أن تتعامل الشرطة معه وتطلق عليه الرصاص فسقط جثة هامدة









واشارت التحريات الاولية ان المتهم مهتز نفسيا.







