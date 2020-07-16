رسميا.. قطر تستضيف مباريات المنطقة الغربية بـ دروي أبطال آسيا





وذكر الاتحاد الآسيوي في بيان عبر موقعه الرسمي، أن قطر ستستضيف مباريات دوري أبطال آسيا لمنطقة غرب القارة، حتى الدور نصف النهائي، والتي ستقام في الفترة من 14 سبتمبر المقبل حتى 3 أكتوبر.





وأكد بيان الاتحاد الآسيوي أن الاتحادات الوطنية الآسيوية تمتلك فرصة حتى 24 يوليو من أجل تقيدم طلبات استضافة مباريات دوري أبطال آسيا لمنطفة شرق آسيا، وحتى 17 يوليو من أجل طلب استضافة مباريات كأس الاتحاد الآسيوي.





ومباريات دوري أبطال آسيا وكأس الاتحاد الآسيوي متوقفة منذ شهر مارس الماضي، بسبب تفشي فيروس كورونا في قارة آسيا.

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، استضافة قطر لمباريات المنطفة الغربية بدوري أبطال آسيا، حتى الدور نصف النهائي.