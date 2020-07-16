AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

بلا أي معوقات.. ختام الأسبوع الرابع لامتحانات الثانوية الأزهرية بشمال سيناء

الخميس 16/يوليه/2020 - 01:26 م
صدى البلد
Advertisements
احمد صالح
تفقد الشيخ محسن أبو القاسم، مدير عام منطقة شمال سيناء 'للعلوم الشرعية والعربية بالمحافظة، الخميس، أعمال اللجنة امتحان الثانوية الأزهرية في مادة النحو، وقام بالمرور على لجنة بنين العريش الثانوى ولجنة فتيات العريش الثانوى في ختام الأسبوع الرابع.

وقال "أبو القاسم" أنه تمت متابعة كل المعاهد من خلال قيادات المنطقة ومستشارى مشيخة الأزهر وقطاع المعاهد الأزهرية والسادة مديرى المراحل التعليمية ولا توجد أي معوقات.

وأوضح أن الهدوء يخيم على كافة اللجان دون شكوى مع استمرار أعمال التعقيم والتطهير لكافة اللجان إضافة إلى توفير كل الاحتياجات اللازمة، مع تواجد طبيب وممرض من أجل الحفاظ على صحة وسلامة جميع العاملين والملاحظين والطلاب، مشيرًا إلى أن جميع اللجان مؤمنة تأمينا كاملا، وأن كل الخدمات متاحة من كهرباء ومياه وقطاع الصحة وأدوات التعقيم والتطهير. ونوه أبو القاسم بدعم المحافظة وجميع الجهات المعنية؛ وذلك بتوفير كل الاحتياجات وتأمين اللجان ومراكز الأسئلة.

وأضاف محمد إبراهيم رجب مدير إدارة الامتحانات أن كل الإجراءات والانتدابات الداخلية والانتدابات الخارجية تعمل بمقار اللجان دون أى شكوى وتعمل بانتظام حسب تكليفات رئيس اللجنة لهم.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

اعتماد نتائج مراحل النقل للمعاهد الأزهرية بشمال سيناء

بروتوكول مع الصحة لتنفيذ حملة مكافحة وتعقيم وتطهير بالعريش

محافظ شمال سيناء يتابع الاستعدادات لامتحانات الثانوية الأزهرية

ننشر أسماء الأوائل.. 100% نسبة النجاح بالشهادة الابتدائية والإعدادية الأزهرية بشمال سيناء

شوشة يعتمد الامتحانات التكميلي والدور الثاني للنقل والشهادات في شمال سيناء

محافظ سوهاج يشدد على نظافة وتطهير محيط لجان امتحانات الثانوية العامة

ترشيحاتنا

شاهد.. أحمد زاهر يستعرض عضلاته في الجيم

بعد التجارب على البشر.. أنباء سارة عن إنتاج لقاح أكسفورد

تعرضت للضرب والخيانة.. الجمهور يطارد روان بن حسين بعد طلاقها

يشمل المتحدث الرسمي و27 سفيرًا.. قرار جمهوري بترقية عدد من أعضاء السلك الدبلوماسي بوزارة الخارجية

بعد ضربة موجعة لإخوان تونس.. بيان غاضب من النهضة وتحذير للفخفاخ

نصر سالم يوضح أولوية مصر في مواجهة أزمتي سد النهضة وليبيا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رانيا يوسف وليلى علوي وروبي الأبرز.. شاهد إطلالات النجمات خلال أسبوع

7 ماسكات طبيعة لعلاج تقصف ومشاكل الشعر

سيارة يونانية خارقة قوتها 3000 حصان.. فيديو وصور