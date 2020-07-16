بلا أي معوقات.. ختام الأسبوع الرابع لامتحانات الثانوية الأزهرية بشمال سيناء

'للعلوم الشرعية والعربية بالمحافظة، الخميس، أعمال اللجنة امتحان الثانوية

في مادة النحو، وقام بالمرور على لجنة بنين العريش الثانوى ولجنة فتيات العريش الثانوى في ختام الأسبوع الرابع.

وقال "أبو القاسم" أنه تمت متابعة كل المعاهد من خلال قيادات المنطقة ومستشارى مشيخة الأزهر وقطاع المعاهد الأزهرية والسادة مديرى المراحل التعليمية ولا توجد أي معوقات.



وأوضح أن الهدوء يخيم على كافة اللجان دون شكوى مع استمرار أعمال التعقيم والتطهير لكافة اللجان إضافة إلى توفير كل الاحتياجات اللازمة، مع تواجد طبيب وممرض من أجل الحفاظ على صحة وسلامة جميع العاملين والملاحظين والطلاب، مشيرًا إلى أن جميع اللجان مؤمنة تأمينا كاملا، وأن كل الخدمات متاحة من كهرباء ومياه وقطاع الصحة وأدوات التعقيم والتطهير. ونوه أبو القاسم بدعم المحافظة وجميع الجهات المعنية؛ وذلك بتوفير كل الاحتياجات وتأمين اللجان ومراكز الأسئلة.



وأضاف محمد إبراهيم رجب مدير إدارة الامتحانات أن كل الإجراءات والانتدابات الداخلية والانتدابات الخارجية تعمل بمقار اللجان دون أى شكوى وتعمل بانتظام حسب تكليفات رئيس اللجنة لهم.