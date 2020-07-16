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حوادث

ضبط 18 ألف كمامة مغشوشة بـ قليوب

الخميس 16/يوليه/2020 - 12:43 م
ضبط 18 ألف كمامة
ضبط 18 ألف كمامة مغشوشة
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مصطفى الرماح
تمكنت الاجهزة الامنية من ضبط 18 ألف كمامة مغشوشة ومجهولة المصدر بقليوب.

أكدت معلومات وتحريات مباحث إدارة شرطة التموين بمديرية أمن القليوبية قيام (سائق، مقيم بشبرا الخيمة) بحيازة كميات كبيرة من الكمامات الطبية المغشوشة والمقلدة ومجهولة المصدر وبدون بيانات أو مستندات تدل على قانونية حيازتها، ويبيعها للجمهور بأسعار باهظة مستغلًا الظروف الراهنة.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة تم ضبط المتهم المذكور حال استقلاله إحدى السيارات بدائرة قسم شرطة قليوب، وبتفتيشها تم العثور على (18000) كمامة "مجهولة المصدر".

 تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وذلك فى إطار الإجراءات التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من إنتشار فيروس "كورونا" وإضطلاع وزارة الداخلية بالتعاون مع كافة مؤسسات الدولة باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المواطنين، وإستمرارًا للجهود المبذولة لمكافحة الجرائم التموينية بشتى صورها خاصةً الجرائم المتعلقة بتصنيع المستلزمات الطبية وحيازتها بدون ترخيص وإستغلال الظروف الراهنة لتحقيق أرباح غير مشروعة.

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