يسقط «بايدن» ودماغه المغسولة.. وتحيا مصر

هٌنا في الولايات المتحدة الأمريكية الجالية المصرية تعتبر في رأي الشخصي من أكثر الكيانات المصرية في الخارج وطنية ووعي وعادة ما يضربوا أروع الأمثلة في التفاني في حب مصر الوطن الأم وإظهار الوجه الحضاري لها ودعم دولتهم وتأييد القيادة السياسية الحكيمة التي تٌدير الدفة بمنتهى الشرف والحكمة وسط أمواج هائلة وعاتية ومخاطر من كافة الإتجاهات منها ما يتعلق بالسياسة الخارجية والعلاقات المصرية الأمريكية من هذه التحديات نظرا لخطورة المشروع الذي يتبناه الحزب الديمقراطي الأمريكي تجاه الشرق الأوسط (الشرخ الأوسط) وتمكين الإسلام السياسي في المنطقة ومصر خاصة.





وخيب الله ظنهم وسعيهم بفضل يقظة وشجاعة جيشها العظيم وأبنائه البواسل الذي نجح في إفشال مخططهم الشيطاني .. هو ما عطل مشروعهم (الشرق الأوسط الكبير) والفوضى التي يسمونها خلاقة ولا علاقة لها بالخلاقة وهي في الحقيقة خلافة مزعومة يحلم بها أردوغان الراعي الرسمي للإرهاب في الشرق الأوسط والعالم العربي حاليا.





نعود للجالية المصرية ورموزها وأبناءها المٌحبين لمصر وخائفين عليها طول الوقت من هذه المٌخططات الأوبامية الهيلارية والتي يتبناها الحزب الديمقراطي وبالضرورة مٌرشحهم المحتمل للرئاسة جو بايدن .. وأنقل هنا ما كتبه (أحمد جمال) المواطن المصري الأمريكي على صفحته على الفيس بوك في رسالة وجهها لأبناء الجالية المصرية في الولايات المتحدة الأمريكية يقول فيها عن جو بايدن المرشح الديمقراطي المحتمل في الانتخابات الرئاسية في نوفمبر المقبل : ( خلي بالك من الديمقراطي دي اللي هو كان السبب المباشر في الفوضى العربية التي وقعت عام 2011 للأن والحمد لله أفلتت منها مصر فقط بفضل الله تعالى ثم جيشها وشرطتها ومعظم شعبها.





المهم ييجي هذا العجوز بايدن – يقصد جو بايدن- سايب الـ 139 دولة وعشان يضرب في ترامب يقوم يغلط في مصر والرئيس المحترم عبد الفتاح السيسي .. والكلام لا يزال للمواطن المصري الأمريكي أحمد جمال .. ولذلك فإن صوتي بلا شك في 4 نوفمبر القادم بإذن الله سيكون لترامب ) ونفس الشيء من المواطن المصري الأمريكي (أمجد مكي) وجه رسالة لأبناء الجالية المصرية في الولايات المتحدة يٌطالبهم فيها بالتصويت لصالح ترامب وجاء في رسالة أمجد مكي: " دعوة مٌخلصة .. رغم عدم إقتناعي الشخصي بإعادة إنتخاب ترامب مرة أخرى .. لكن الحقيقة بعد قراءة تويتر "بايدن" عن بلدي مصر ورئيسها الرئيس السيسي.





فأنا أدعو كل أبناء الجالية المصرية في أمريكا عند التصويت في إنتخابات 2020 أن يضعوا في المقام الأول مصلحة بلدهم مصر .. وأنا شخصيا مٌقتنع بأن هذا هو التوجه العام لمعظم أبناء مصر المخلصين في الخارج .. من فضلكم صوتوا للمرشح اللي واقف مع بلدكم أو على الأقل "ليس متحفز ضد بلدكم مصر .. بدواعي سياسية فارغة ليس لها أي أساس من الصحة .. تحية خاصة لكل أبناء مصر المخلصين في الولايات المتحدة الأمريكية.



