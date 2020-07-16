شاهد.. صورة جديدة من حفل خطوبة الفنانة أمينة خليل

واحتفلت

بخطوبتها مساء أمس، الأربعاء، بحضور اقتصر على العائلة فقط والمقربين لها، مواكبةً للظروف الجارية في البلاد لمواجهة فيروس كورونا المُستجد، حسبما أكدت الصفحة الرسمية لبرنامج الفن الشهير "عرب وود".

