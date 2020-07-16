شاهد.. صورة جديدة من حفل خطوبة الفنانة أمينة خليل

نشر برنامج الفن الشهير "عرب وود" صورا جديدة لحفل خطوبة الفنانة أمينة خليل.
واحتفلت الفنانة أمينة خليل بخطوبتها مساء أمس، الأربعاء، بحضور اقتصر على العائلة فقط والمقربين لها، مواكبةً للظروف الجارية في البلاد لمواجهة فيروس كورونا المُستجد، حسبما أكدت الصفحة الرسمية لبرنامج الفن الشهير "عرب وود".
ونشرت أمينة خليل صورة من حفل الخطوبة عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك تعلن من خلالها خطوبتها على شاب من خارج الوسط الفني.
وكشفت الفنانة أمينة خليل عن تفاصيل دورها في مسلسل "ليه لا؟"، مشيرة إلى أن المسلسل وردود الأفعال "خضها جدًا".