AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

غرفة الجيزة تخاطب «الاتصالات» لرفع الهواتف الذكية من قائمة السلع الترفيهية

الخميس 16/يوليه/2020 - 02:44 م
صدى البلد
Advertisements
ولاء عبد الكريم
خاطبت غرفة الجيزة التجارية، برئاسة عادل ناصر نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لبحث إعادة النظر في إدراج الهواتف الذكية ضمن السلع الترفيهية بالقانون رقم 83 لسنة 2020 الخاص بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدول، مؤكدةً أن الهواتف الذكية أصبحت سلعة أساسية تزامنًا مع تطبيق الشمول المالي والاعتماد عليها بشكل كامل في منظومة التعليم. 

وأوضح محمد هداية الحداد، نائب رئيس شعبة الاتصالات، عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية، في بيان، الخميس، أن مجلس إدارة الغرفة التجارية خاطب الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لبحث إمكانية إعادة النظر في القانون رقم 83 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (147) لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة والذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث تضمن القانون فرض ضريبة نسبتها 5% على الهواتف الذكية واكسسواراتها بإعتبارها سلعًا ترفيهية وهو ما يتنافى مع الواقع الأمر الذي يتطلب إعادة النظر. 

أكد "الحداد"، أن مجلس إدارة الغرفة التجارية يدرك جيدًا ماتبذله الدولة المصرية ووزارات الحكومة وعلى رأسها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتحسين مستويات أداء الاقتصاد المصري، ولكن فى الوقت ذاته هناك أمورًا ينبغي وفقًا لما أعلنه مرارًا الرئيس عبد الفتاح السيسي أن يتم التشاور فيها مع الجهات المعنية من منظمات الأعمال والمجتمع المدني وعلى رأسها الغرفة التجارية التي هي أدرى بالمشاكل التي يعانيها المجتمع التجاري، مشيرًا إلى أن تجار المحمول تحملوا كثيرًا خلال الفترة الأخيرة من تحمل فروق أسعار. 

وأشار "نائب رئيس الشعبة"، إلى أن الهواتف الذكية شهدت أسعارها زيادات كبيرة مع فرض القانون الجديد الذي أقر أنها سلعًا ترفيهية وتزامن ذلك مع حالة الركود الشديد الذي أصاب السوق خلال فترة الشهور الأربعة الماضية التي تكاتف فيها الجميع برعاية الدولة في مواجهة فيروس كورونا، لافتًا إلى أن الزيادات الأخيرة فى الأسعار رفعت معدلات الركود، مؤكدًا أن الهواتف الذكية لم تعد على الإطلاق سلعًا ترفيهية ولا سيما وأصبحت أداة أساسية فى العملية التعليمية وتم إقرارها فى المنظومة التعليمية التي وضعتها الدولة ممثلة فى وزارة التربية والتعليم.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الرسوم الجديدة على السلع وفقا لقانون تنمية الموارد

بنسبة 2%.. فرض رسوم جديدة على السلع بالأسواق الحرة.. تفاصيل

الرئيس السيسى يصدق على تعديل بعض أحكام قانون فرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة

بعد تصديق السيسي..رسوم جديدة على 10 خدمات بقانون رسم التنمية..السجائر وعقود اللاعبين أبرزها

فيديو جراف.. تعرف على زيادة القيمة المضافة بعد تصديق الرئيس السيسي عليها

بواقع 3 جنيهات.. رسوم جديدة على أسعار تبغ الشيشة والسجائر.. تفاصيل

ترشيحاتنا

لعدم التزامهم بالكمامات.. الأمن يضبط 1898 سائق نقل جماعي خلال 24 ساعة

كاف يحسم الأزمة اليوم .. 4 دول تتنافس على استضافة الأهلي والوداد والزمالك والرجاء

اكتمل النصاب بـ73 صوتاً.. إيداع لائحة سحب الثقة من الغنوشي في البرلمان التونسي اليوم

رانيا يوسف وليلى علوي وروبي الأبرز.. شاهد إطلالات النجمات خلال أسبوع

شاهد.. كواليس «تراي ماتش» للاعبي الأهلي

انتفاضة ضد الغنوشي.. نواب بالبرلمان التونسي يمنعونه من الجلوس على مقعد الرئيس

AdvertisementS

يستخدمان تطبيقات على الإنترنت.. ضبط فتاتين تمارسان الرذيلة مقابل مبالغ مالية في الدقي

كورونا تنهار.. الفيروس يقفد ثلثي قوته

علامات جديدة تدل على الإصابة بفيروس كورونا ..صور

السيسي للقبائل الليبية: مصر تهدف لتفعيل الإرادة الحرة للشعب الليبي

شوبير: مرتضى منصور لن يخضع للتحقيق فى بلاغات الأهلي

إصابة 11 حالة جديدة بفيروس كورونا ووفاة اثنتين في الوادي الجديد

أخبار الرياضة.. شيكابالا يسخر من خالد الغندور والأخير يرد.. الأهلي يضع صالح جمعة تحت المنظار عقب توقيعه للزمالك

إعلان على فيس بوك.. ضبط سيدتين تمارسان الأعمال المنافية للآداب

كاف يحسم الأزمة اليوم .. 4 دول تتنافس على استضافة الأهلي والوداد والزمالك والرجاء

وسائل تواصل ومنصة إلكترونية.. خدمات جديدة تقدمها للتسهيل على الوافدين الالتحاق بالجامعات المصرية

مكافحة الإخلال بالامتحانات.. النواب يقر 9 قوانين نهائيا الأسبوع المقبل

النيابة تأمر بتشريح جثة الرجل الأخضر وتحريز أسلحة القوة الأمنية بمدينة الإنتاج الإعلامي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صور تؤكد تعدي امبر هيرد على جوني ديب بالضرب

بملابس البيت.. نسرين طافش تستعرض جمالها بإطلالة جذابة.. شاهد

رانيا يوسف وليلى علوي وروبي الأبرز.. شاهد إطلالات النجمات خلال أسبوع