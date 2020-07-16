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لأول مرة في مصر.. مصنع قادر: وفرنا ماكينات صناعة فلاتر كمامات n95 "فيديو"

الخميس 16/يوليه/2020 - 02:25 م
اللواء أحمد منظور
اللواء أحمد منظور
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نورهان رأفت
قال اللواء أحمد منظور، رئيس مجلس إدارة مصنع قادر التابع للهيئة العربية للتصنيع، إن مصنع "قادر"، أستطاع توفير ماكينات صناعة  فلاتر الكمامات لأول مرة في مصر. 

وأضاف اللواء أحمد منظور، خلال حواره لـ برنامج "صباحك مصري" ، المذاع على فضائية إم بي سي مصر 2، أن المصنع يوفر 300 ألف كمامة يوميا، مشيرا إلى أن صناعة الكمامات، صناعة جديدة، لم تكن موجودة قبل أزمة كورونا، في مصنع "قادر" .

ولفت لواء مهندس أحمد منظور، إلى أن المصنع بدأ في إنتاج الكمامات n95 والذي يعد أول خط إنتاج يتم تصنيعه في مصر. 


وأكد رئيس مجلس إدارة مصنع قادر، أن تصنيع الكمامات يتم بشكل اتوماتيكيأ دون أي تلامس بشرى، حفاظًا على سلامتها.
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