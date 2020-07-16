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حوادث

الرقابة الإدارية تكشف مخالفات بمركز تكنولوجي السنطة وتحرير ٣٦ مخالفة تموينية بـ ١,٧ مليون جنيه

الخميس 16/يوليه/2020 - 07:12 م
الرقابة الإدارية
الرقابة الإدارية
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إبراهيم مصطفى
تمكنت هيئة الرقابة الإدارية من ضبط العديد من المخالفات خلال مرورها علي مدينة السنطة بمحافظة الغربية لتفقد الخدمات المقدمة للمواطنين، حيث تبين عدم انتظام سير العمل بالمركز التكنولوجي للمدينة وتعامل المواطنين مباشرة مع الإدارات التنفيذية دون تطبيق نظام الشباك الواحد لفصل مقدم الخدمة عن متلقيها.

حيث تم كشف وجود أوجه قصور في عمل وحدة المتغيرات المكانية بعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ٤٢٠ مخالفة بنائية جديدة تم ارتكابها، وعدم البت في ٤٤٤١ طلب تصالح على مخالفات تبلغ قيمة رسومها المحصلة بحوالي ١,١ مليون جنيه تقريبا، كما تم تحرير ٣٦ محضر مخالفة تموينية بلغت قيمتها بحوالي ١,٧مليون جنيه و٨ محاضر لصيدليات قامت ببيع أدوية مهربة وادوية تامين صحي غير مصرح بتداولها.
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