لتشجيع المنتج المحلي.. مقترح برلماني بـ600 جنيه منحة إضافية على بطاقات التموين

اقترح عمرو الجوهرى عضو اللجنة الإقتصادية مجلس النواب، إعادة هيكلة المبادرة الخاصة لـ تحفيز الاستهلاك و تشجيع المنتج المحلي قبل نهاية شهر يوليو الحالى ولمدة ٣ أشهر بهدف تشجيع المواطنين باختلاف قدراتهم المالية وشرائحهم الاجتماعية على شراء المنتج المحلي خاصة السلع الاستهلاكية المعمرة وغير المعمرة.









وقال "الجوهرى" لـ"صدى البلد"، إن المبادرة الرئاسية ضمنت أن الخزانة العامة للدولة ستتحمل خصم الـ 10% على بطاقات التموين فى حالة الشراء بقيمة إجمالية ١٢ مليار جنيه من موازنة العام المالي الحالي تتحمله الموازنة العامة.









وأوضح عمرو الجوهرى، أن التعديل على المبادرة يتضمن منح أصحاب البطاقات مبلغ 600 جنيه على كل بطاقة تموينية يستطيع صاحب البطاقة أن يشترى أى سلعة سواء كانت معمرة أو غير معمرة وفى نفس الوقت الحكومة سوف تحدد موعد لشراء هذه السلع وتلزمهم بالشراء من اول موعد المبادرة إلى آخر.









وأكد عضو مجلس النواب، أنه بعد ذلك الحكومة يجب أن تقوم بعمل تشاركي بينها وبين اتحاد الصناعات والغرف التجارية ورجال الأعمال وكل العارضين للمنتجات على نسبة خصم محددة تصل الي 40 ٪؜ لدعم المبادرة والمواطنين وفى هذه الحالة الموازنة العامة لن تتكلف الـ 12مليار جنيه ولكن سوف تتكلف فقط ما بين 6 لـ 8 مليار وبعد انتهاء المبادرة الحكومة سوف تقوم بخصم النسبة التى تم الاتفاق عليها مسبقا.









وتابع النائب أنه من حق المواطن أن يشتري بأكثر من 600 جنيه إذا رغب، وبذلك يضمن أيضا تشجيع المنتج المحلى من جهة إضافة الى تخفيف تكلفة المبادرة على الموازنة العامة من جهة اخرى وبذلك نضمن المنفعة المشتركة".







