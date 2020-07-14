AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

برلماني يطالب بمنح أصحاب بطاقات التموين 40% خصم على شراء السلع

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 08:46 م
بطاقات التموين
بطاقات التموين
Advertisements
حسن رضوان
أيد عمرو الجوهرى عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إطلاق المبادرة الرئاسية لتحفيز الاستهلاك وتشجيع المنتج المحلي قبل نهاية شهر يوليو الحالى ولمدة ٣ أشهر  بهدف تشجيع المواطنين باختلاف قدراتهم المالية وشرائحهم الاجتماعية على شراء المنتج المحلي خاصة السلع الاستهلاكية المعمرة وغير المعمرة.

وقال "الجوهرى" لـ"صدى البلد"، إن فكرة إطلاق مبادرة في هذا التوقيت فكرة جيدة جدا اعتماد المواطن على المنتج المحلى  مما يشجع الصناعة المحلية، لافتًا الى أن بعد أزمة فيروس كورونا المستجد أصبح هناك ركود فى الأسواق في جميع المجالات بخلاف المستلزمات الطبية والسلع.

وأكد عضو مجلس النواب، أن الحكومة اليوم تحاول أن تساعد المصانع وأصحاب الشركات فى بيع المخزون الموجود من خلال تقديم تحفيزات لذلك، مطالبًا بضرورة خصم 40% على كل السلع الاستهلاكية المعمرة وغير المعمرة المعروضة للبيع ضمن المبادرة الرئاسية لتحفيز الاستهلاك وتشجيع المنتج المحلى بدلا من 10%.


وطالب النائب أيضا من الحكومة بتوضيع مبلغ الـ 12 مليار جنيه الذي تضمنه المبادرة الخاص بمنح أصحاب المعاشات 10%، متابعًا:" الدولة بها 2 مليون بطاقة لو كل واحد اشتري بالـ 1000 جنية يصبح الاجمالى 20 مليار جنيه في حالة الخصم 10% يصبح الاجتماعى 2 مليار وليس 12 مليار".

وأكد النائب، أن تشجيع المنتج المحلى سيكون له فوائد ضخمة أيضا على المصانع ومن الممكن مشاركتها المشروعات الصغيرة أيضا مما يساهم فى توفير وظائف جديدة فضلا عن مشاركة المصانع الضخمة مثل سيراميكا كليوباترا وتوشيبا العربى ومصانع الملابس والشركات الخاصة بالدولة.


وكان ذلك بعد أن أعلن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، منح أصحاب بطاقات التموين خصما إضافيا بنسبة ١٠٪ على كل السلع الاستهلاكية المعمرة وغير المعمرة المعروضة للبيع ضمن المبادرة الرئاسية لتحفيز الاستهلاك وتشجيع المنتج المحلى، تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بتخفيف الأعباء عن محدودى الدخل، على أن تتحمل الخزانة العامة للدولة هذا الخصم الإضافى بقيمة إجمالية ١٢ مليار جنيه من موازنة العام المالي الحالى ٢٠٢٠/ ٢٠٢١.

وأوضح "معيط"، أنه سيتم إطلاق المبادرة الرئاسية لتحفيز الاستهلاك وتشجيع المنتج المحلي قبل نهاية شهر يوليو الجارى ولمدة ٣ أشهر لتشجيع المواطنين باختلاف قدراتهم المالية وشرائحهم الاجتماعية على شراء المنتج المحلى، خاصة السلع الاستهلاكية المعمرة وغير المعمرة، بما يُحَّفز المصانع على رفع قدراتها الإنتاجية تماشيًا مع الإقبال المتوقع على المحلات والسلاسل التجارية، ومن ثم خلق فرص عمل جديدة؛ على النحو الذى يُسهم فى تحريك عجلة الاقتصاد، وزيادة معدلات نمو الإنفاق الاستهلاكى، التى شهدت حالة من التباطؤ فى ظل جائحة «كورونا».

وقال إن هناك قائمة من السلع المحلية الاستهلاكية المعمرة وغير المعمرة سيتم عرضها للبيع بأسعار مخفضة لجميع المواطنين الراغبين فى الشراء من خلال منافذ ونقاط توزيع الشركات والمصانع والمحلات والسلاسل التجارية المشاركة فى المبادرة الرئاسية لتحفيز الاستهلاك وتشجيع المنتج المحلى، لافتًا إلى إطلاق موقع إلكترونى بشبكة الإنترنت لهذه المبادرة الرئاسية يضم المشاركين ويعرض منتجاتهم والخصومات المُقررة عليها.


وأضاف أن هذه المبادرة الرئاسية سوف تتيح إمكانية الشراء الإلكترونى «أون لاين»، وتسمح بالتقسيط لمدة عامين بفوائد مخفضة؛ وذلك تيسيرًا على المواطنين بما يخفف الأعباء عن كاهلهم.


وأكد الوزير أن المبادرة الرئاسية لتحفيز الاستهلاك وتشجيع المنتج المحلى تتضمن الأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية، والمنتجات الجلدية، والملابس الجاهزة، ومواد البناء والبويات والصناعات الحرفية والتكنولوجية، وتستهدف تحفيز المستثمرين فى هذه المجالات على التوسع فى أنشطتهم الإنتاجية وضخ استثمارات جديدة وتوفير فرص عمل، على النحو الذي يُسهم فى تحسين الأداء الاقتصادى.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

التخطيط: رصد 100 مليار جنيه لمبادرة تحفيز الاستهلاك الخاص ودعم المنتج المحلي

لأول مرة.. التخطيط: زيادة 70% فى استثمارات قطاعات الصحة والإسكان والصرف الصحى والاتصالات والتعليم

لمدة ٣ أشهر.. المالية: إطلاق المبادرة الرئاسية لتحفيز الاستهلاك وتشجيع المنتج المحلي قبل نهاية يوليو

لتخفيف الأعباء عن محدودي الدخل.. المالية: 10% خصما إضافيا لأصحاب بطاقات التموين لتحفيز المنتج المحلي

قبل نهاية يوليو ولمدة 3 أشهر.. إطلاق المبادرة الرئاسية لتحفيز الاستهلاك وتشجيع المنتج المحلى.. ووزير المالية: خصم إضافي 10٪ لأصحاب بطاقات التموين تتحمله الخزانة العامة للدولة بإجمالى 12 مليار جنيه

النشرة الاقتصادية اليوم الثلاثاء.. موعد إطلاق المبادرة الرئاسية لتحفيز الاستهلاك المحلى.. أسعار الذهب تتراجع.. انتهاء موسم توريد القمح غدا.. تنفيذ مشروعات مياه بــ32 قرية فقيرة

ترشيحاتنا

المسماري: معركة كبرى في محيط سرت والجفرة خلال الساعات المقبلة

إطلالة كاجوال جريئة.. نسرين طافش تثير الجدل على إنستجرام

القصة الكاملة لاعتراف زوجة ويل سميث بخيانته على الهواء

شهامة المصريين .. إنقاذ مواطن من قلب حريق طريق الإسماعيلية الصحراوي.. فيديو

الظهير التونسي ... حمزة المثلوثي طوق النجاة لخطط كارتيرون مع الزمالك

الأوقاف: 30 مليون جنيه مناصفة مع محافظة جنوب سيناء لإنشاء مسجد التجلي بسانت كاترين

AdvertisementS

انخفاض الإصابات منحنى ممتاز.. الصحة: 111 مصابا فقط على أجهزة التنفس الصناعي

الصحة: ارتفاع الإصابات لـ 14 في انفجار خط أنابيب بترول طريق الإسماعيلية

النيران ابتلعت عشرات السيارات.. التفاصيل الكاملة لحريق طريق الإسماعيلية.. فيديو وصور

حريق الإسماعيلية الصحراوي.. لحظة اشتعال النيران في شخص و3 سيارات.. فيديو وصور

السيسي يصدق على تعديل أحكام قانونى الكلية الفنية العسكرية وطب القوات المسلحة

حدث مهم في الحرم المكي غدا .. ظاهرة تحدث مرتين خلال العام

بعد تحذيرات الصحة.. اكتشف موعد الموجة الارتدادية لفيروس كورونا على مصر

قبل الكارثة بدقائق.. شاهد ما حدث في حريق خط المازوت على طريق الإسماعيلية

فتح باب التقديم للمرحلة الثانية للحصول على مدفن بجبانات وادي الراحة بالقاهرة

إيه الهبل ده؟!.. مي كساب تعلق على أزمة يوسف الشريف بسبب رفضه القبلات

تحت الأرض بمترين .. رئيس الشركة: لدينا شكوك حول أسباب كسر خط بترول طريق الإسماعيلية .. فيديو

شوبير يحسم الجدل حول انتقال باهر المحمدي إلى الأهلي فى الصيف

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في ظل تفشي كورونا.. الصحة تكشف عن 5 طرق للحفاظ على صحة القلب

بإطلالة من الخمسينيات .. مي عمر تفاجئ متابعيها بجلسة تصوير جديدة

بعد اعتراف جادا لـ ويل سميث.. استشاري صحة نفسية يكشف عن 6 أسباب تدفع الزوجة للخيانة