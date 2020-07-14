الرئيس السيسى يوجه باستكمال مشروع الاكتفاء الذاتى من مشتقات البلازما.. فيديو

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى وجه باستكمال المشروع القومى للاكتفاء الذاتى من مشتقات البلازما التى تعد صناعة حيوية رئيسية ليس لها علاقة باستخدام البلازما في مرض كورونا.
وأضاف "تاج الدين"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن مشتقات البلازما موضوع يتم دراسته منذ فترة لأنه قضية حيوية لتوفير بعض المواد الأساسية التى تستخدم فى علاج كثير من الأمراض.
وأشار مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، إلى أن البلازما موضوع آخر تختلف فى استخدامها لعلاج كورونا، لافتا إلى أن الدولة تهتم بمشتقات البلازما لأنه قضية أخرى وحيوية ومنفصلة عن مرض كورونا.
وأوضح مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، أنه يتم توطين الصناعة فى مصر لتجميع البلازما، ومن ثم استخراج المشتقات الهامة والحيوية.
وأكد مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، أن هناك مرضا اسمه الهيموفيليا وهو النزيف حتى الموت، ويستخرج عامل من البلازما لعلاج مثل هذه الحالات، فهذه الصناعة مهمة جدا لتغطية حاجة المجتمع.