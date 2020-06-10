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مرض نفسي.. أستاذ علم اجتماع: إقامة الأفراح في زمن الكورونا مظاهر على حساب سلامة البشر

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 08:30 ص
كورونا
كورونا
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عبد الخالق صلاح
قالت الدكتورة عبلة البدرى، أستاذ علم الاجتماع، إن تفشى جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، أخرج "أفضل وأوحش"، ما فى الإنسان، موضحة أنه رغم حالات التضامن والتفانى من قبل البعض من أجل الخروج من الجائحة، نجد آخرين يسيطر عليهم شعور الأنانية والاستهتار.

وأضافت "البدرى"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "التاسعة"، الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى عبر القناة الأولى المصرية، أن الأجيال الحالية لم تمر بجائحات عالمية ولذلك اعتياد البشرية على وباء كورونا سيأخذ بعض الوقت.

وأكدت أن اقامة الأفراح فى ظل زمن الكورونا، يعد إنكار للواقع، ومرض نفسى، موضحة أن البعض يسيطر عليهم شعور الأنانية والاستهتار  ولذلك يفضلون مصالحهم الخاصة والمظاهر على حساب حياتهم وحياة الآخرين.
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