مستشار السيسي يزف بشرى سارة للمصريين بشأن كورونا

الحالات التي بحاجة للعزل بالمستشفيات تقل . قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية ، إن هناك تناقصا في أعداد الإصابة بفيروس كورونا في مصر ، كما أن





"تاج الدين"، عبر مداخلة هاتفية مع برنامج "هذا الصباح" المذاعة على فضائية "إكسترا نيوز"، الشكر للدولة المصرية بداية من رئيس الجمهورية والحكومة والإعلام على جهودهم لمواجهة كورونا ، مشددًا على أن الإعلام لعب دورا مهما في هذه القضية. ووجه





وتابع أنه من الضرورى الاستمرارية في اتخاذ الاجراءات الاحترازية والوقائية، والحرص على التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات والتهوية الجيدة .



