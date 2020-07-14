مستشار السيسي يزف بشرى سارة للمصريين بشأن كورونا

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية ، إن هناك تناقصا في أعداد الإصابة بفيروس كورونا في مصر ، كما أن الحالات التي بحاجة للعزل بالمستشفيات تقل.
ووجه "تاج الدين"، عبر مداخلة هاتفية مع برنامج "هذا الصباح" المذاعة على فضائية "إكسترا نيوز"، الشكر للدولة المصرية بداية من رئيس الجمهورية والحكومة والإعلام على جهودهم لمواجهة كورونا، مشددًا على أن الإعلام لعب دورا مهما في هذه القضية.
وتابع أنه من الضرورى الاستمرارية في اتخاذ الاجراءات الاحترازية والوقائية، والحرص على التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات والتهوية الجيدة .
وشدد على أنه يتابع بدقة شديدة عدد الحالات وشدتها وكمية الأسرة المشغولة في المستشفيات، لكننا بحاجة لاستمرار الاجراءات الاحترازية للحد من انتشار كورونا.