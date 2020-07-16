برشلونة ضد أوساسونا .. ميسي يقود هجوم البلوجرانا رفقة فاتي

وجاء تشكيل برشلونة كالآتي:

حراسة المرمى: تير شتيجن

خط الدفاع: نيلسون سيميدو، جيرارد بيكيه، كليمون لينجليه، جونيور فيربو

ويدخل برشلونة مباراة اليوم تحت شعار لا بديل عن الفوز، من أجل الحفاظ على حظوظه الضئيلة للغاية في المنافسة على لقب الدوري الإسباني.









ويحتاج برشلونة لتعادل أو هزيمة ريال مدريد أمام فياريال في مباراة اليوم التي ستقام في نفس التوقيت ايضا، من أجل تأجيل عملية حسم الملكي للقب الليجا إلى الجولة الأخيرة.







