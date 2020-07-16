برشلونة ضد أوساسونا .. ميسي يقود هجوم البلوجرانا رفقة فاتي

أعلن كيكي سيتيين، تشكيلة برشلونة، التي سوف يواجه بها ضيفه أوساسونا، مساء اليوم الخميس، في إطار مواجهات الجولة الـ37 من عمر بطولة الدوري الإسباني، على ملعب كامب نو.
وجاء تشكيل برشلونة كالآتي:
حراسة المرمى: تير شتيجن
خط الدفاع: نيلسون سيميدو، جيرارد بيكيه، كليمون لينجليه، جونيور فيربو
خط الوسط: سيرجي روبيرتو، إيفان راكيتيتش، ريكي بويج.
خط الهجوم: ليونيل ميسي، مارتن بريثويت، أنسو فاتي
ويدخل برشلونة مباراة اليوم تحت شعار لا بديل عن الفوز، من أجل الحفاظ على حظوظه الضئيلة للغاية في المنافسة على لقب الدوري الإسباني.
ويحتاج برشلونة لتعادل أو هزيمة ريال مدريد أمام فياريال في مباراة اليوم التي ستقام في نفس التوقيت ايضا، من أجل تأجيل عملية حسم الملكي للقب الليجا إلى الجولة الأخيرة.
وفي حال فوز ريال مدريد على فياريال في مباراة اليوم، سيحسم لقب الليجا رسميا، دون النظر إلى نتيجية مباراة برشلونة وأوساسونا، حيث يحتاج الملكي إلى 3 نقاط من مباراتين لحسم اللقب رسميا.