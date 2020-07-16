أهم وأحب الناس لقلبي.. شاهد حنان مطاوع تشارك جمهورها بصورة جديدة

شاركت الفنانة حنان مطاوع جمهورها بصورة جديدة عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.









وظهرت حنان مطاوع بالصورة مع زوجها ووالدتها وعلقت عليها قائلة "أهم وأحب الناس لقلبي أمي وزوجي وابنتي يااااارب باركلي فيهم واحفظهم وابعد عنهم أي شر، واحفظ بلدي مصر وشعبها وكل بلاد العرب وكل خلقك أجمعين".









ولاقت الصورة ردودا واسعة من متابعيها عبر انستجرام وجاءت التعليقات بين "منورين" و " ربنا يخليكوا لبعض" و "ربنا يحميكم" و" ربنا يخلهملك ".

















وشاركت الفنانة حنان مطاوع في بطولة مسلسل "بنت القبايل" مع عدد من نجوم الفن .







