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فن

أهم وأحب الناس لقلبي.. شاهد حنان مطاوع تشارك جمهورها بصورة جديدة

الخميس 16/يوليه/2020 - 08:42 م
حنان مطاوع
حنان مطاوع
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مصطفى كرم
شاركت الفنانة حنان مطاوع جمهورها بصورة جديدة عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.


وظهرت حنان مطاوع بالصورة مع زوجها ووالدتها وعلقت عليها قائلة "أهم وأحب الناس لقلبي أمي وزوجي وابنتي يااااارب باركلي فيهم واحفظهم وابعد عنهم أي شر، واحفظ بلدي مصر وشعبها وكل بلاد العرب وكل خلقك أجمعين".


ولاقت الصورة ردودا واسعة من متابعيها عبر انستجرام وجاءت التعليقات بين "منورين" و " ربنا يخليكوا لبعض" و "ربنا يحميكم" و" ربنا يخلهملك ".




وشاركت الفنانة حنان مطاوع في بطولة مسلسل "بنت القبايل" مع عدد من نجوم الفن .


يناقش العمل تفاصيل الصراع بين القبائل على الزعامة، وإيمانهم بتوريث الحكم، ويقدم العمل لأول مرة في تاريخ الدراما التليفزيونية تقاليد مدينة أسوان ويحكي تفاصيل عادات وتقاليد القبائل.
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