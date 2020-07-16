مصادر: تقديم أوراق مرشحي تحالف من أجل مصر بالقاهرة ووسط الدلتا لانتخابات مجلس الشيوخ اليوم

ذكرت مصادر حزبية أنه تم تقديم أوراق ترشح قائمة، التحالف الوطني من أجل مصر، لانتخابات مجلس الشيوخ عن القاهرة ووسط الدلتا، قبل غلق باب تلقي الترشح.





وقالت المصادر فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إن القائمة، المشكلة من 35 مرشحا، ضمت من بينها: محمد منظور وسامح انور السادات ومحمود منصور، حازم الجندي، وعاطف النمكي، وعايدة نصيف، وياسر الهضيبي، وطارق عبدالعزيز، ومحمود بكري، وعبدالسلام الجبلي، وحسام الخولي.





يذكر أن رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات أعلن عن إجراء انتخابات مجلس الشيوخ المقبلة في الداخل يومي 11 و12 أغسطس المقبلين، وذلك بالنسبة للناخبين المقيدة أسماؤهم في قاعدة الناخبين، على أن تجرى انتخابات المصريين بالخارج يوم 9 و10 أغسطس.





وبدأ تقدم طلبات الترشح اعتبارا من يوم السبت 11 يوليو من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء.